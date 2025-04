As últimas notícias dão conta que a CBF já tem um favorito para o cargo de treinador da Seleção: Jorge Jesus. As negociações, porém, tendem a esfriar no mês de abril, sendo retomadas com mais força em maio - para que ele não se complique com os sauditas na reta final da temporada.

A possibilidade de ter o português à frente da Seleção já na data Fifa de junho é real e cada vez maior. Os detalhes da negociação não cabem a essa coluna, mas sim a parte mais divertida: projetar os 11 iniciais e debater se as táticas e estratégias do português cairiam bem ou não na amarelinha.

O futebol que encantou o Brasil em 2019 com o Flamengo não foi uma exceção na sua carreira. De lá para cá, no Al Hilal também foi alcançado sucesso parecido, quebrando o recorde de maior número de vitórias consecutivas na história do futebol com 34 partidas, entre setembro de 2023 e abril de 2024. Os mesmos padrões táticos podem ser encontrados em ambos os times e, se tudo caminhar nessa direção, na Seleção Brasileira daqui para frente.

Sua formação preferida pode ser definida como um 4-4-2, ainda que alguns prefiram chamar de 4-2-2-2 ou 4-1-3-2, dividindo o setor de meio campo em duas faixas diferentes. As diferentes visões já são um indicativo de uma característica do time: as movimentações constantes no ataque, que tornam difícil a tarefa de definir um único desenho tático. Mas não se apegue aos números, o mais importante é entender o funcionamento do time.

Uma boa dupla de ataque é claramente apreciada por Jesus. Bruno Henrique e Gabigol formaram uma parceria histórica com características que, de alguma forma, se complementam: a velocidade do camisa 27 nas infiltrações e arrancadas com a facilidade do Gabriel de achar os espaços certos para se posicionar e concluir em gol. Algo bem semelhante acontece com Malcom e Marcos Leonardo no Al Hilal dessa temporada.

No último ano, o sérvio Mitrovic era a dupla de Malcom, um centroavante de muita presença na área, assim como Pedro já foi em alguns momentos com o próprio português no Flamengo - revelando assim uma facilidade de encaixar valências diferentes no ataque.

Ponto de equilíbrio e elo de ligação

Ainda lembrando de 2019, outro padrão evidente era ver o volante William Arão baixando para fazer a saída de bola entre os dois zagueiros, Pablo Marí e Rodrigo Caio, formando uma linha de três e liberando um pouco mais a subida dos laterais. Rafinha e Filipe Luís eram um ponto de equilíbrio do time, se oferecendo para apoiar a construção atrás, no meio e, por vezes, sendo participação ativa no ataque.

Entre eles havia Gerson, o elo de ligação da defesa com os homens de frente e fundamental no jogo de costas, segurando e girando em cima da pressão adversária para achar os passes. Função que, pelo andar da carruagem, pode ser facilmente reprisada na seleção atual.

Everton Ribeiro e Arrascaeta eram os principais responsáveis por bagunçar a cabeça de quem tentava definir o desenho tático inicial. Se movimentavam por todo canto no ataque.

Flamengo de Jorge Jesus (Foto: Divulgação)

Uma prática comum do time eram as aproximações pelos lados do campo. Três, quatro ou até cinco jogadores próximos da bola, uns oferecendo opção de passe curto, outros se projetando para receber em profundidade. Assim, os ataques do Flamengo se criavam de pé em pé, com tabelas por baixo, até o fundo da rede. Não raro foram os ataques que terminaram com o último jogador tendo apenas o trabalho de empurrar para um gol vazio, depois do sistema defensivo ter sido envolvido na roda.

Quem lembra do temperamento do português na beira do gramado sabe definir com facilidade a maneira do time defender: com intensidade! Independente do placar, os times de Jorge Jesus são conhecidos por marcar em cima, desde a saída de bola do adversário, pressionando para recuperar a posse o mais rápido possível.

Aqui já vão dois conceitos que muitos sentiram falta de ver na Seleção Brasileira nos últimos anos: a aproximação dos jogadores no ataque e a pressão defensiva bem feita.

Dorival Júnior sempre pregava a liberdade de movimentação aos homens de frente. Na prática, porém, faltava muita conexão no ataque e os jogadores se encontravam, muitas vezes, isolados e com poucas opções para além de tentar resolver a jogada na habilidade individual.

Dois conceitos em um mesmo desenho tático

Na defesa também não foi um time que se caracterizou por não deixar o adversário jogar e ou por dominar a partida através da posse. A partida contra a Argentina eleva toda a crítica à última potência, mas serve como um exemplo fresco na memória de um time que não era organizado o suficiente para roubar a bola rápido.

A coincidência é que Jorge Jesus, provavelmente, buscará a implementação desses dois conceitos a partir do mesmo desenho tático: o 4-4-2, já adiantado que se trata do seu preferido. E não há exemplo melhor para mostrar que mais vale o funcionando coletivo do time do que a formação que ele usa.

O mesmo sistema que com Dorival se mostrou frágil, com Jesus foi elogiado pela segurança defensiva, tanto em Flamengo, quanto em Al Hilal, seus últimos dois grandes trabalhos.

E não há muitas ressalvas para se pensar na manutenção de Raphinha na esquerda e Rodrygo na direita, entre uma dupla de volantes. Arrascaeta e Everton, Al Dawsari e Michael - nenhum dos 4 se caracterizam como grandes marcadores, mas em nenhum momento foram elo fraco defensivo de Flamengo e Al Hilal, jogando como meias abertos.

Na frente, se Bruno Henrique e Malcom são ex-pontas convertidos a atacantes, quem dirá Vinicius Jr, que já atua nessa função com recorrência no Real Madrid. A sua dupla ainda é uma incógnita. Cabem tanto centroavantes como Matheus Cunha, como jogadores de movimentação como Neymar - se fizerem as pazes - dada a facilidade de casar características na dupla de ataque já vistas em seus trabalhos.

Bruno Guimarães pode ser mantido ao lado de Gerson sem maiores impeditivos, pois o português mantém certa fama de recuar bons passadores para a posição de primeiro volante.

A maior dúvida recai sobre os laterais. Renan Lodi atua com ele na Arabia e pode acabar sendo promovido à seleção. Em ambos os lados, nenhuma unanimidade surgiu com o trabalho de Dorival Júnior. O que sabemos é que a busca será por um lateral completo, que ajude tanto na construção, quanto na conclusão de jogadas.

Aos defensores da identidade futebolística brasileira, não há como negar que um português fugirá de alguns ideais tradicionais. O difícil, porém, é argumentar que as propostas diferentes que vem de fora não funcionam com jogadores brasileiros, uma vez que todos os grandes nomes da seleção na atualidade estão sendo potencializados na Europa dentro de modelos de jogos diversos e estrangeiros.

Talvez a Seleção Brasileira de Jorge Jesus seja uma seleção de mais passes do que dribles, por assim dizer, mas a julgar pelo impacto de 2019, não dá para dizer que esse estilo é menos deslumbrante aos olhos de quem gosta de apreciar um bom futebol.