Neto surpreende com sugestão de técnico para Seleção: ‘Não ia dar regalias’

A CBF segue em busca de um novo técnico para a Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Júnior. Para o ex-jogador Neto, Dunga deveria voltar ao comando da equipe. O apresentador do "Donos da Bola" afirmou que o treinador "não daria regalias".

- O problema da Seleção Brasileira não é o treinador. Só um não abriu vantagem para ninguém, que foi o Dunga. Que por sinal, se pudesse, o Dunga deveria ser o treinador da Seleção de novo, porque não ia dar regalias - disse Neto.

Dunga comandou a Seleção na Copa do Mundo de 2010, quando a equipe caiu nas quartas de final. Retornou ao cargo após o Mundial de 2014 e foi demitido dois anos depois. Na última sexta-feira (3), Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que o novo treinador será anunciado antes da próxima Data Fifa, em junho.

- A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção Brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa de junho - explicou Ednaldo.

Busca de um novo técnico da Seleção

A CBF trabalha com quatro nomes estrangeiros como principais candidatos ao cargo: Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e José Mourinho. Ednaldo tentou a contratação do italiano no ano passado, mas o técnico segue no comando do Real Madrid, com contrato até meados de 2026. Jesus, à frente do Al-Hilal, e Abel, do Palmeiras, também estarão envolvidos no Mundial.

A Seleção Brasileira volta a campo em junho, contra o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. Com 21 pontos, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias — as seis primeiras seleções se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Caso opte por esperar um técnico envolvido no Mundial, a CBF poderá recorrer a um interino para esses compromissos.