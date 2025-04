A CBF divulgou neste sábado a presença do coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico da Seleção Brasileira principal, Juan Santos, na vitória do Botafogo sobre o Juventude por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos dois, o analista Thomaz Araújo os acompanhou na obervação da partida.

Segundo a entidade, este foi o primeiro de uma sequência de jogos a que os integrantes do departamento de Seleções vão assistir visando aos próximos confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em junho. Nesta quarta-feira (9), as observações no Maracanã, quando o Flamengo enfrentará o Central Córdoba, pela Copa Libertadores.

Juan Santos e Thomaz Araújo observam também jogos de competições europeias que contam com atletas brasileiros, segundo informa a CBF. O objetivo é produzir relatórios para abastecer de informações a futura nova comissão técnica da Seleção masculina.

Técnico da Seleção antes da Data Fifa

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se reuniu nesta sexta-feira (4) com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o coordenador técnico, Juan Santos, para tratar da escolha do novo treinador da Seleção Brasileira.

A intenção é anunciar o novo comandante antes da próxima Data Fifa, em junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

— A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção Brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa de junho explicou Ednaldo.

A Seleção Brasileira volta a campo em junho, contra o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. Com 21 pontos, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias — as seis primeiras seleções se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Caso opte por esperar um técnico envolvido no Mundial, a CBF poderá recorrer a um interino para esses compromissos.