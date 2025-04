Apresentado nesta sexta-feira (4) no Centro de Treinamento Carlos Castilho como técnico do Fluminense, Renato Gaúcho sonha com a Seleção Brasileira e não esconde. Citado pelo ex-atacante Ronaldo como um bom nome para reação a curto prazo, o novo comandante do Tricolor agradeceu pela lembrança, destacou o desejo profissional, mas afirmou que sequer foi procurado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o cargo vago após a demissão de Dorival Júnior.

continua após a publicidade

- Fiquei feliz, principalmente se tratando do Ronaldo, um jogador conhecido no mundo todo, campeão do mundo e tenho uma grande admiração. Fico feliz só de ter sido lembrado para a Seleção Brasileira, mas ninguém me procurou. Nunca passou pela minha cabeça não aceitar algum convite e esperar a Seleção. Acho que se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente, sem clube ou trabalhando em algum. Eu procuro sempre fazer meu trabalho da melhor maneira possível para conquistar títulos e ser lembrado na Seleção Brasileira. É um sonho que eu tenho, qualquer treinador tem que ter esse sonho, é o máximo para ele - disse, em entrevista coletiva.

"No momento que o torcedor ver um time aguerrido, que está buscando a vitória e se entregando dentro de campo, pode ter certeza que o grupo vai ter apoio do torcedor. É assim que eu espero que aconteça a partir de domingo"



DOMINGO TEM FLUMINENSE NO MARACA! É A REESTREIA DO… pic.twitter.com/ektlcX8hAb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 4, 2025

Diferente de Abel Ferreira, do Palmeiras, que não alongou seu discurso sobre sondagem da CBF, Renato sonha com Seleção, foi firme na fala e relembrou sua visão desde o início da carreira: realização de sonhos. Ele estava sem clube desde dezembro de 2024, ao fim do Campeonato Brasileiro, quando deixou o Grêmio.

continua após a publicidade

Mario e Angioni apresentam Renato no Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)