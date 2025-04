CBF promete novo técnico da Seleção antes da próxima Data Fifa

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se reuniu com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o coordenador técnico, Juan Santos, para tratar da escolha do novo treinador da Seleção Brasileira.

A intenção é anunciar o novo comandante antes da próxima Data Fifa, em junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

— A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção Brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa de junho explicou Ednaldo.

Como parte do planejamento, o Departamento de Seleções começará neste sábado (5) as observações de partidas no Brasil. O primeiro jogo analisado será Botafogo x Juventude, no Estádio Nilton Santos. Confrontos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa Sul-Americana também estão no radar.

Desde terça-feira (1º), Juan Santos e o analista de desempenho Thomaz Araújo têm acompanhado jogos de competições europeias. Na área de Saúde e Performance, a médica Andréia Picanço e o fisiologista Guilherme Passos já trabalham nas estratégias de preparação da equipe nacional. O objetivo é reunir informações detalhadas que ajudem o novo treinador em sua chegada.

— Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, algumas com a presença do Juan, todas focadas na definição do futuro treinador. Assim que o nome for escolhido, vamos iniciar as negociações para anunciá-lo o quanto antes — afirmou Rodrigo Caetano.

A CBF trabalha com quatro nomes estrangeiros como principais candidatos ao cargo: Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e José Mourinho.

Ednaldo Rodrigues tentou a contratação de Ancelotti no ano passado, mas o técnico italiano segue no comando do Real Madrid, com contrato até meados de 2026. Jorge Jesus, à frente do Al-Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras, também estarão envolvidos no Mundial.

A Seleção Brasileira volta a campo em junho, contra o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. Com 21 pontos, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias — as seis primeiras seleções se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Caso opte por esperar um técnico envolvido no Mundial, a CBF poderá recorrer a um interino para esses compromissos.