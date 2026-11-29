Tite deixa futuro no Botafogo em aberto: 'O que a direção determinar'
Treinador culpou falta de efetividade após derrota do Glorioso para o Bahia
Após mais uma derrota do Botafogo, o técnico Tite deixou o seu futuro no clube em aberto. Depois de perder por 2 a 1 para o Bahia, na noite deste sábado (28), no Nilton Santos, em partida que complicou a situação do Glorioso na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador colocou a decisão sobre a continuidade do seu trabalho nas mãos da diretoria.
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— O que a direção determinar, o que for melhor para o clube, está fechado. Não é a minha vontade. É o que for o melhor para o Botafogo — disse o técnico Tite.
Com a derrota para o Bahia, o Botafogo estacionou nos 43 pontos, na 14ª colocação. O Glorioso tem apenas dois pontos a mais que o Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além do clube do interior paulista, Corinthians, Grêmio e Internacional ainda entram em campo neste domingo e podem complicar a situação do alvinegro no Brasileirão.
Após sair atrás no placar para o Bahia, que marcou com Rodrigo Nestor, o Botafogo chegou a empatar com o Alex Telles e teve chances de virar, mas acabou vendo Michel Araújo garantir a vitória do time visitante. Depois do jogo, Tite citou a falta de efetividade do Glorioso como um dos fatores da derrota.
— Persistência, traduzir o trabalho em gols e ser efetivo nas oportunidades que tiver. Eu estou condensando minhas respostas pela tristeza com que eu estou. Você tem que no futebol retomar sua energia logo em seguida porque quarta-feira temos um jogo decisivo — disse Tite.
— Foi uma partida em que as duas equipes procuraram o gol desde o início. O Bahia foi feliz na primeira finalização, saindo na frente. Nós equilibramos e criamos oportunidades. A efetividade foi determinante no resultado — completou.
Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília).
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