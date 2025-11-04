Alex revela desejo de ficar no Operário-PR e aguarda reunião

O técnico Alex Souza revelou o desejo de ficar no Operário-PR para a próxima temporada. A diretoria alvinegra prepara uma reunião até o final da semana para definir o futuro.

Alex citou que tem contato diário com o gerente de futebol, Bruno Batata, com o diretor do departamento, Júnior Bueno, e que a dupla acompanha o dia a dia do trabalho. A decisão final ficará a cargo de Álvaro Goes, presidente do Grupo Gestor do Fantasma.

- Eu teria vontade de ficar, na boa. Estou feliz aqui. O trabalho está sendo bem desenvolvido, é muito bom. Internamente, a gente tem uma relação muito boa. Mas não tem como você falar em planejamento antes de você definir a sua situação, né? - comentou, em entrevista coletiva.

Contratado na metade de junho, Alex pegou o Operário-PR na 15ª posição da Série B, a quatro pontos da zona de rebaixamento. Ele chegou a ficar sete jogos invicto e até vislumbrou uma briga por acesso, mas caiu de rendimento em outubro.

A três rodadas do fim, o time alvinegro ainda encara o CRB (fora), Atlético-GO (fora) e Ferroviária-SP (casa). O Fantasma ocupa a 13ª colocação, com 43 pontos, e ainda não decretou a permanência. A distância para o Amazonas, que abre a ZR, é de oito pontos.

Números de Alex no Operário-PR

23 jogos 7 vitórias 8 empates 8 derrotas 42% de aproveitamento 22 gols marcados 25 gols sofridos

Carreira de Alex

O último trabalho de Alex foi no Antalyaspor, da Turquia, onde foi demitido em janeiro. No comando da equipe, somou 21 jogos, com oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Além da experiência no futebol turco, o ex-meia também trabalhou nas categorias de base do São Paulo e comandou a equipe principal do Avaí. No clube catarinense, esteve à frente em apenas 18 partidas, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas, com aproveitamento de 40%.

Nesse período, o Leão da Ilha balançou as redes 22 vezes e sofreu 25 gols, em jogos válidos pela Série B, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.

Alex se tornou ídolo no Brasil e no exterior

Como jogador, Alex é considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Conquistou títulos importantes, como a Copa Mercosul (1998), a Copa do Brasil (1998) e a Libertadores (1999) pelo Palmeiras. Também foi protagonista da histórica campanha do Cruzeiro na temporada de 2003, quando o clube conquistou a tríplice coroa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

No Fenerbahçe, construiu uma trajetória de ídolo. Contratado em 2004, deixou sua marca com 184 gols e 161 assistências em 374 partidas. Sua passagem foi decisiva para a conquista de três títulos do Campeonato Turco e duas Copas da Turquia. Também fez parte do elenco responsável pela melhor campanha do clube na Liga dos Campeões, chegando às quartas de final na temporada 2007/2008.