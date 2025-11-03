O técnico Odair Hellmann fez uma convocação à torcida do Athletico para a reta final da Série B. O Furacão retornou ao G-4 e depende apenas de si para retornar à elite do futebol brasileiro.

Em confronto direto, o Furacão venceu o Goiás por 1 a 0 na Serrinha, pela 35ª rodada, e assumiu a quarta colocação, com 56 pontos. Criciúma (55), Goiás (55) e Novorizontino (55) estão logo atrás, enquanto Remo (58), Chapecoense (58) e Coritiba (61) completam o grupo de acesso.

- Agora são três jogos, dois em casa. Precisamos colocar 50 mil pessoas dentro da Arena e 10 mil pessoas na rua. Precisamos levar o ônibus até o vestiário, gritar o nome do jogador, apoiar os caras e empurrar a bola para dentro. Não é uma questão de pacto, é de paixão e amor ao clube. É uma questão de nós todos nos juntarmos - afirmou o treinador, em pronunciamento após a partida.

Odair Hellmann fez referência à campanha do 'pacto' do ano passado, quando o clube fez promoção para lotar a Arena e evitar o rebaixamento, que acabou concretizado. Em julho, inclusive, a diretoria contratou um padre para benzer o estádio e o CT.

Para subir, o time rubro-negro tem o Volta Redonda (19º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América (14º, casa) como adversários. O trio luta contra o rebaixamento.

- Não pense que, porque vamos enfrentar um time que está lá embaixo, vai ser fácil. Nenhum dos jogos têm sido. Vai ser extremamente difícil. Vamos ter que controlar a empolgação e ter equilíbrio para vencer um adversário que é difícil demais - completou.

Veja o pronunciamento de Odair Hellmann, do Athletico

"Pessoal, boa noite a todos. Em respeito a vocês que vieram aqui, quero pedir licença. Vocês vão entender e concordar comigo. Hoje poderia muito bem vir aqui e puxar toda a situação de um jogo decisivo para um treinador, que fizemos isso ou aquilo taticamente, que trabalhamos durante a semana o que fizemos no jogo. Mas isso não é mais importante do que eu vou falar. Vou falar com o meu coração e a minha alma.

Agora, quero me direcionar a você, torcedor, é momento daquela união que falei lá atrás. Quero agradecer aos torcedores que foram ao estádio, quem viajou e foram ao estádio em momentos que a gente desequilibrou. O torcedor nunca abandonou o clube e esse clube só é gigante por causa do tamanho da sua torcida.

Agora são três jogos, dois em casa. Precisamos colocar 50 mil pessoas dentro da Arena e 10 mil pessoas na rua. Precisamos levar o ônibus até o vestiário, gritar o nome do jogador, apoiar os caras e empurrar a bola para dentro. Não é uma questão de pacto, é de paixão e amor ao clube. É uma questão de nós todos nos juntarmos.

Aquele que não puder ir, com seu pensamento e sua oração. Aquele que puder ir, incentivar o jogador. Não vai ser fácil o próximo jogo. Não é uma coisa que vai acontecer do nada. Não pense que, porque vamos enfrentar um time que está lá embaixo, que vai ser fácil. Nenhum dos jogos têm sido. Vai ser extremamente difícil. Vamos ter que controlar a empolgação e ter equilíbrio para vencer um adversário que é difícil demais.

Então, torcedor, aqui é um agradecimento de coração, mas um pedido para que, possamos juntos, encher a Arena. Incentivar do início ao fim e levar o time nas costas quando ele precisar. Pode ter certeza: nós vamos entregar até o último suor da alma. Nós vamos conseguir, Furacão. Vamos todos juntos".

Athletico na Série B

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada