O Amazonas venceu o Cuiabá por 2 a 0 no domingo (2), no estádio Carlos Zamith, pela 35ª rodada, e ganhou uma sobrevida na Série B. No banco, a grande novidade foi a reestreia do técnico Aderbal Lana, 78 anos, o mais velho do Brasil.

Perto de completar 79 anos, em uma semana, Aderbal Lana recebeu a missão de salvar a Onça Pintada do rebaixamento nas quatro rodadas finais. Além do jogo feito diante do Dourado, a equipe amazonense encara o Botafogo-SP (fora), Paysandu (fora) e Coritiba (casa).

Dos próximos três adversários, dois estão no Z-4, sendo um já rebaixado, e outro é o líder da Segundona. Com o triunfo, o Amazonas agora ocupa a 17ª colocação, com 35 pontos, a dois pontos do Athletic-MG, primeiro time fora da ZR.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Onça Pintada tem 84% de risco de queda à Série C.

Aderbal Lana é o quarto técnico do Amazonas na Série B

Aderbal Lana, do Amazonas, lê anotações em um papel durante o jogo da Série B. Foto: João Normando/Amazonas FC

Aderbal Lana trabalhava como coordenador técnico, mas iniciou a temporada como treinador na Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Amazonense. Em sete jogos, foram quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Eduardo Barros, que curiosamente o reencontrou em Amazonas x Cuiabá, entrou em seu lugar no final de fevereiro e foi demitido na quarta rodada da Série B. Depois, Guilherme Alves durou 11 jogos, assim como Barros, e Márcio Zanardi ficou pouco mais de três meses, em 19 partidas da Segundona.

Aderbal Lana, então, voltou a ser o técnico do Amazonas e não comandava um clube na Série B há 20 anos. A última vez havia sido em 2005, com a Anapolina-GO.

- Não diga mais nada. Você pode não gostar, você pode não reconhecer, você pode até criticar... Mas o conhecimento, a simplicidade, a lucidez, a dedicação e o amor deste homem pelo que faz estão acima de qualquer discussão. O LANISMO TÁ ON! 🐆🔥 - escreveu o clube nas redes sociais.

Lenda no futebol amazonense, Aderbal Lana tem 11 títulos estaduais e é o maior treinador do Estado. Ele ainda foi tricampeão da Copa Norte com o São Raimundo.

Na região, o técnico também tem passagens por Nacional, Rio Negro, Fast, Penarol, Sul América, Princesa e Manaus. Aderbal Lana ainda trabalhou no Goiás, Vila Nova, Fortaleza e Al-Raed, dos Emirados Árabes.