Em má fase na Série B, Athletico contrata padre para abençoar o CT do Caju

O Athletico contratou um padre para benzer o Centro de Treinamento Alfredo Gottardi, o CT do Caju, nesta quinta-feira (31). O time paranaense não faz boa temporada e tem as mesmas distâncias do G-4 e da ZR ao final do primeiro turno da Série B.

A convite do presidente Mario Celso Petraglia, o sacerdote visitou todas as dependências do local, durante a manhã, e falou com funcionários ao passar pelos setores. Inaugurado em junho de 1999, com algumas reformas desde lá, o CT do Caju tem 220.000 m².

Ao todo, o complexo conta com nove campos, sendo um miniestádio com grama sintética, campo para goleiros, ginásio coberto, dois hotéis, dois restaurantes, lavanderia e áreas específicas para desenvolvimento de habilidades motoras. O espaço também engloba duas piscinas térmicas e academia.

Essa não é a primeira vez no ano que o padre comparece ao CT. Também é prevista uma visita para a Arena da Baixada, que voltou ao nome tradicional após o rompimento do naming rights com a Ligga Telecom.

No ano passado, o estádio passou se se chamar oficialmente de Mario Celso Petraglia. Desde lá, o Furacão caiu na Série A, foi eliminado na semifinal do Paranaense para o Maringá, com derrota por 3 a 0 em casa, e está na segunda parte da tabela da Série B.

Visão aérea do CT do Caju, do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico enfrenta São Paulo na Copa do Brasil e precisa de 'milagre' na Série B

O Furacão visita o São Paulo nesta quinta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Odair Hellmann, que admitiu que a Série B é prioridade em relação ao torneio mata-mata, vai poupar titulares na escalação.

Na Segundona, o Athletico fechou o primeiro turno na 11ª posição, com 25 pontos, a cinco pontos tanto do G-4 quando da ZR. O time rubro-negro não vence há quatro jogos na Série B, com dois empates e duas derrotas.

A missão para o segundo turno é de quase um "milagre" para buscar a pontuação necessária: apenas três times, na era dos pontos corridos, que iniciou em 2006, conseguiram tal feito. América-RN (2006), Bahia (2016) e Avaí (2016) foram os únicos clubes que tinham 25 pontos ou menos após 19 partidas e conseguiram o acesso.

A média histórica para conquistar subir à Série A, nas 19 edições dos pontos corridos, é de 62,8 pontos. Nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, a média ficou parecida: 62,9 pontos. Já no recorte mais curto, de cinco anos, fica arredondado em 63 pontos.

Ou seja, o Athletico precisa de 38 dos 57 pontos possíveis no segundo turno, com aproveitamento de 66,6%, para alcançar 63 pontos, na média que "garante" o acesso.