Torcedores rivais não perdoam Athletico-PR após rebaixamento: ‘Cadê o pacto?’

O Athletico-PR foi rebaixado no Campeonato Brasileiro após a derrota diante do Atlético MG por 1 a 0 neste domingo (8), na Arena MRV. A queda do Furacão para a Série B foi um prato cheio para torcedores de outros times, que não perdoaram o clube paranaense nas redes sociais.

O Athletico-PR precisava vencer o Atlético-MG ou torcer por uma derrota do Red Bull Bragantino, que começou a rodada na zona de rebaixamento. No entanto, a equipe paulista goleou o Criciúma em casa e escapou da queda. O Furacão caiu para a Série B com 42 pontos, na 17ª posição.

Veja as provocações nas redes sociais: