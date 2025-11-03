menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (03/11/2025)

Veja os jogos televisionados deste segunda (3)

Dia 03/11/2025
06:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 3 de novembro de 2025)

Brasileirão Série B

América-MG x Novorizontino — 19h — ESPN e Disney+
Volta Redonda x Botafogo-SP — 19h — Disney+

Premier League

Sunderland x Everton — 17h — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: o Sunderland entra em campo para enfrentar o Everton pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)
Jogos de hoje: o Sunderland entra em campo para enfrentar o Everton pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)

La Liga

Oviedo x Osasuna — 17h — Disney+

MLS (playoffs)

Seattle Sounders x Minnesota United — 0h45 — Apple TV

Campeonato Italiano

Sassuolo x Genoa — 14h30 — Disney+
Lazio x Cagliari — 16h45 — ESPN 2 e Disney+

Mundial sub-17

Costa Rica sub-17 x Emirados Árabes Unidos sub-17 — 9h30 — FIFA+
África do Sul sub-17 x Bolívia sub-17 — 9h30 — FIFA+
Senegal sub-17 x Croácia sub-17 — 10h — FIFA+
Japão sub-17 x Marrocos sub-17 — 10h30 — FIFA+
Argentina sub-17 x Bélgica sub-17 — 11h45 — FIFA+
Nova Caledônia sub-17 x Portugal sub-17 — 12h15 — FIFA+
Catar sub-17 x Itália sub-17 — 12h45 — FIFA+
Tunísia sub-17 x Fiji sub-17 — 12h45 — FIFA+

Campeonato Turco

Alanyaspor x Gaziantep — 14h — Disney+

AFC Champions League Elite

Al Gharafa x Al Hilal — 15h15 — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

Jong PSV x Willem II — 16h — Canal CaloSalvador

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Valladolid x Granada — 16h30 — Disney+

Copa da Inglaterra

Tamworth x Leyton Orient — 16h30 — Disney+

Campeonato Argentino

Defensa y Justicia x Huracán — 16h45 — Disney+
Central Córdoba x Racing — 19h — ESPN 4 e Disney+
Belgrano x Tigre — 21h15 — Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Santa Clara — 17h45 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Uruguaio

Plaza Colonia x Cerro Largo — 19h — Disney+

