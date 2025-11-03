Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (03/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste segunda (3)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 3 de novembro de 2025)
Brasileirão Série B
América-MG x Novorizontino — 19h — ESPN e Disney+
Volta Redonda x Botafogo-SP — 19h — Disney+
Premier League
Sunderland x Everton — 17h — ESPN 4 e Disney+
La Liga
Oviedo x Osasuna — 17h — Disney+
MLS (playoffs)
Seattle Sounders x Minnesota United — 0h45 — Apple TV
Campeonato Italiano
Sassuolo x Genoa — 14h30 — Disney+
Lazio x Cagliari — 16h45 — ESPN 2 e Disney+
Mundial sub-17
Costa Rica sub-17 x Emirados Árabes Unidos sub-17 — 9h30 — FIFA+
África do Sul sub-17 x Bolívia sub-17 — 9h30 — FIFA+
Senegal sub-17 x Croácia sub-17 — 10h — FIFA+
Japão sub-17 x Marrocos sub-17 — 10h30 — FIFA+
Argentina sub-17 x Bélgica sub-17 — 11h45 — FIFA+
Nova Caledônia sub-17 x Portugal sub-17 — 12h15 — FIFA+
Catar sub-17 x Itália sub-17 — 12h45 — FIFA+
Tunísia sub-17 x Fiji sub-17 — 12h45 — FIFA+
Campeonato Turco
Alanyaspor x Gaziantep — 14h — Disney+
AFC Champions League Elite
Al Gharafa x Al Hilal — 15h15 — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
Jong PSV x Willem II — 16h — Canal CaloSalvador
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Valladolid x Granada — 16h30 — Disney+
Copa da Inglaterra
Tamworth x Leyton Orient — 16h30 — Disney+
Campeonato Argentino
Defensa y Justicia x Huracán — 16h45 — Disney+
Central Córdoba x Racing — 19h — ESPN 4 e Disney+
Belgrano x Tigre — 21h15 — Disney+
Campeonato Português
Gil Vicente x Santa Clara — 17h45 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Uruguaio
Plaza Colonia x Cerro Largo — 19h — Disney+
