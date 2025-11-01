Série B: Athletico vence, ultrapassa o Goiás e dorme no G-4
Em confronto direto, Furacão bate o Esmeraldino com gol de Viveros
Em confronto direto, o Athletico venceu o Goiás por 1 a 0 na tarde deste sábado (1), na Serrinha, pela 35ª rodada da Série B. O gol rubro-negro foi marcado pelo atacante Kevin Viveros, no começo do segundo tempo.
Com a vitória, o Furacão pulou da sétima para a quarta posição, com 56 pontos, e dorme dentro do G-4 - o Novorizontino pode ultrapassá-lo na segunda-feira (3), diante do América-MG, fora de casa. Já o Esmeraldino caiu de quarto para sexto colocado, com 55 pontos, um ponto abaixo do grupo do acesso.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi movimentado, principalmente nos 30 minutos iniciais. O Goiás começou melhor e obrigou o goleiro Santos fazer duas boas defesas, em chutão de Tadeu que quase o encobriu e em uma finalização cruzada de Jajá.
O Athletico respondeu em cabeceio de Mendoza na trave e e em chance de Viveros, que finalizou na saída de Tadeu, e Luiz Felipe tirou quase em cima da linha. No fim, Mendoza ainda teve um chute perigoso de fora da área que passou perto do gol, e Jajá chutou para o goleiro rubro-negro espalmar.
Na volta do intervalo, o Furacão foi letal e abriu o placar no minuto inicial. Após tabela de Patrick e Julimar, o atacante deu bom passe para Viveros, que recebeu nas costas da zaga, tocou rasteiro no canto do goleiro e marcou o nono gol dele em 18 jogos na Série B. 1x0.
Em vantagem, o Athletico quase ampliou no contra-ataque. Na primeira, Mendoza arrancou e deu passe para Viveros, que tentou encobrir o goleiro e mandou pra fora. Depois, novamente Mendoza recebeu pela esquerda, driblou o adversário na linha de fundo e, quase sem ângulo, soltou uma pancada para Tadeu espalmar.
Atrás do placar, o Goiás tentou pressionar, e Jajá teve boa oportunidade na área após cruzamento e chutou por cima do travessão. As chances mais claras, contudo, foram do Furacão.
Mendoza ficou com a sobra na área em erro de Moraes e bateu colocado para fora. Em seguida, Viveros recebeu passe de Léo Derik e, livre na pequena área, pegou mal na bola e perdeu o gol. No fim, o Esmeraldino esboçou uma abafa no famoso "chuveirinho", mas não criou nada.
O que vem por aí?
O Goiás volta a campo contra o Cuiabá na sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Já o Athletico recebe o Volta Redonda no sábado (8), às 18h30, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela 36ª rodada da Série B.
✅ FICHA TÉCNICA
GOIÁS 0X1 ATHLETICO
SÉRIE B DO BRASILEIRO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 1 de novembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Serrinha, em Goiânia (GO)
🥅 Gol: Viveros 1/2ºT (Athletico)
🟨 Cartões amarelos: Luiz Felipe (Goiás); Odair Hellmann (Athletico)
🟥 Cartão vermelho:
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽ESCALAÇÕES
GOIÁS (Técnico: Fábio Carille)
Tadeu; Messias (Anthony), Lucas Ribeiro e Luiz Felipe; Brayaan (Moraes), Juninho, Rafael Gava e Willean Lepo; Welliton (Wellington Rato) (Jean Carlos), Anselmo Ramon e Jajá (Pedrinho).
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Léo Derik (Esquivel) (Léo Pelé); Felipinho (Raul), Patrick (Aguirre) e Zapelli; Mendoza (Luiz Fernando), Julimar e Viveros.
