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O futebol brasileiro se organiza fora de campo, mas pode estar reduzindo, dentro dele, o espaço do seu maior ativo

O futebol brasileiro vive um momento curioso.

Enquanto finalmente avançamos em pautas estruturais como a criação de uma liga única, a profissionalização da arbitragem, a melhoria dos gramados e a construção de um bloco comercial mais forte, uma outra transformação acontece em silêncio.

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E talvez seja ainda mais profunda.

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Excesso de estrangeiros

Hoje, não é raro encontrar clubes das Séries A e B com 10, 12 ou até 14 jogadores estrangeiros em seus elencos.

Se considerarmos uma média de 30 atletas por plantel, estamos falando de algo entre 30% e quase 50% de ocupação estrangeira em alguns casos. Isso já não é exceção. É tendência.

E toda tendência carrega uma escolha, mesmo quando não parece. Não se trata de rejeitar o mercado internacional. O futebol é global e sempre será. Mas a pergunta que precisa ser feita é outra.

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Estamos complementando o nosso modelo ou substituindo a nossa essência?

Porque, ao mesmo tempo em que ampliamos o espaço para atletas de fora, seguimos exportando nossos jogadores cada vez mais jovens. Dados da FIFA mostram que o Brasil segue na liderança dos países que mais transferem jogadores no mundo, muitos deles antes de atingir maturidade esportiva.

Ou seja, o ciclo segue se invertendo. Formamos aqui, desenvolvemos parcialmente… e liberamos cedo. Depois, reocupamos o espaço com atletas formados fora.

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Brasil Sub-17 comemora vitória e classificação à semifinal da Copa do Mundo da categoria (Foto: Nelson Terme/CBF)

Mudança de identidade

Isso não é apenas uma dinâmica de mercado. É uma mudança de identidade. E mais do que isso, uma mudança de lógica econômica. Porque o futebol brasileiro sempre se sustentou em um modelo claro: formar, valorizar e vender. Se reduzimos o tempo de exposição do jogador da base no time principal, reduzimos também sua valorização.

E, consequentemente, diminuímos o retorno financeiro que sustenta o sistema. É aqui que o debate precisa amadurecer.

A profissionalização da arbitragem é necessária.

A melhoria dos gramados é inegociável.

A organização comercial é urgente.

Mas nenhuma dessas medidas resolve um ponto central:

Quem é o protagonista do nosso futebol?

Se a base deixa de ser prioridade, o problema não é o estrangeiro. É o modelo.

Porque clubes que utilizam o mercado internacional com critério, estratégia e complementaridade tendem a crescer. Mas clubes que recorrem a ele como atalho, muitas vezes apenas trocam custo por risco. O Brasil não pode se transformar em um mercado consumidor de talentos.

Nunca foi essa a nossa vocação. A verdadeira modernização não está apenas em organizar o futebol. Está em entender o que não pode ser perdido no processo. E isso exige mais do que diagnóstico. Exige decisão.

Alguns caminhos são possíveis.

Novas estratégias

O primeiro é discutir, de forma madura, uma redução do limite progressivo de estrangeiros relacionados por partida, não como barreira ao mercado, mas como mecanismo de equilíbrio e proteção do ativo nacional.

O segundo é a criação de incentivos objetivos para utilização de atletas formados na base, seja por meio de critérios financeiros, regulatórios ou de distribuição de receitas ligadas à futura liga. Quem utiliza e desenvolve, ganha mais.

O terceiro é talvez o mais importante: medir o que hoje não estamos medindo com profundidade.

Quantos minutos são dados aos jogadores formados no clube?

Qual o impacto disso no valor de venda?

Qual a relação entre estrangeiros contratados e retorno esportivo?

Sem esse tipo de controle, o sistema opera no escuro. E gestão no escuro, no futebol, quase sempre cobra a conta depois. Se não houver equilíbrio, corremos o risco de construir um futebol mais eficiente, porém menos valioso. Mais organizado… e menos relevante.

E esse é um tipo de erro que não aparece na tabela.

Mas aparecerá, inevitavelmente, no futuro.

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Felipe Ximenes escreve sua coluna no Lance! todas as quartas-feiras. Confira outras postagens do colunista:

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