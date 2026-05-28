Quem substitui Gerson? Confira a escalação do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU

O Cruzeiro não poderá contar com Gerson no duelo contra o Barcelona-EQU, na noite desta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). O meio-campista foi expulso na partida contra o Boca Juniors e está suspenso da última partida da fase de grupos da Libertadores.

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Para o lugar do camisa 11, Artur Jorge tinha uma série de opções, mas Lucas Silva figurava entre as principais.

Por outro lado, o Cruzeiro poderá contar com o retorno de Keny Arroyo. O atacante cumpriu suspensão contra o Boca Juniors e está à disposição para a decisão no Mineirão. Entretanto, ele ficará no banco de reservas.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Christian, Sinisterra e Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Barcelona-EQU

Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

A Raposa chega ao último jogo da fase de grupos da Libertadores em situação mais confortável, dependendo apenas de si para se classificar. A equipe comandada por Artur Jorge se classifica até mesmo com um empate ou uma derrota, caso o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.

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Do outro lado, o Barcelona-EQU não tem nenhuma ambição para o jogo em Belo Horizonte e jogará desmobilizado. A equipe liderada por César Farias tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa.

No jogo de ida, o Cruzeiro venceu os equatorianos em partida realizada no Equador. Naquele duelo, a Raposa saiu com os três pontos com um 1 a 0 com gol marcado por Matheus Pereira.

Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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