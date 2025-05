Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo na Arena Barueri em um contexto bem interessante: ambos fazem boa campanha na Libertadores e estão praticamente classificados para a próxima fase continental. O que significa que não há necessidade de poupar atletas para o clássico. Por isso, é importante analisar alguns números e o que esperar do Choque-Rei.

Se no Tricolor a notícia da semana é a volta de Oscar aos treinos e sua provável presença no grupo pro jogo, no Verdão começou a contagem regressiva pra despedida da torcida do craque Estevão. Se jogar todas, o jovem atacante vestirá a camisa do Palmeiras em mais sete partidas.

Palmeiras marca menos gols que o esperado

Uma métrica já bastante utilizada no futebol profissional é o chamado “Gol Esperado" (Expected Goal em inglês), e que é representado pela sigla "xG". Ela mede a probabilidade de gol de uma finalização a partir de uma fórmula de regressão logística. É um índice de performance validado e muito confiável.

Utilizando então os gols esperados, o Palmeiras como mandante tem uma média de 1.46 gol esperado para 1.14 gols marcados. Isso mostra que o time de Abel Ferreira marca menos gols do que se espera. A média de xG por finalização é 0,12, o que significa que na média, cada finalização do Palmeiras tem 12% de probabilidade de gol. Não é uma média de chances muito altas. E o time converteu em gols apenas 16% das chances criadas no Brasileirão.

São Paulo mais eficiente na pressão defensiva

Outra métrica altamente validada e utilizada no futebol profissional é o chamado REC5, que mede a capacidade de recuperação de bola após a perda, em até 5 segundos. É o chamado “perde e pressiona”. E nesse quesito, as duas equipes empatam com uma média de 0,86 bola recuperada em até 5 segundos após a perda.

Comparativo das médias no Brasileirão - Fonte: SportsBase

A diferença do time do Zubeldia é que ele, como visitante, é mais eficiente que o Palmeiras como mandante no aproveitamento dos desarmes (56% x 52%), no aproveitamento da pressão alta (59% x 53%) e na eficiência da pressão defensiva (52% x 39%). Os números mostram que o Tricolor é defensivamente muito competitivo neste Brasileirão.

Os números no futebol servem como uma projeção, mas nunca são uma verdade inconteste. Costumo dizer que os números nunca mentem, mas eles não contam toda a verdade. Vendo os números e o que esperar do Choque-Rei, percebe-se que a tendência é um clássico com poucos gols. Mas no atual momento das duas equipes, com o Palmeiras querendo se fixar como líder e o São Paulo precisando reafirmar o trabalho do seu treinador, surpresas podem acontecer. Afinal, a realeza paulista estará em campo.

Dados: SportsBase