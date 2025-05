Já maior de idade, o atacante Estêvão se prepara para sua despedida com a camisa do Palmeiras. O camisa 41 tem mais sete jogos para entrar em campo pelo clube lantes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado no mês que vem, nos Estados Unidos, antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras mantém sequência histórica e se afirma como principal candidato à Libertadores

Os jogos em questão são válidos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Além deles, pelo torneio da Fifa serão pelo menos mais três confrontos em que o jovem de 18 anos pode jogar, já que na primeira fase o Verdão enfrenta Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Se o time de Abel Ferreira avançar de fase, Estêvão ainda poderá participar de mais partidas antes de ir para o futebol europeu.

O jogador palmeirense é titular absoluto do time atualmente, disputou 26 partidas nesta temporada e já balançou as redes em oito oportunidades, sendo a última nesta quarta-feira (7), contra o Cerro Porteño, quando o Verdão venceu por 2 a 0, no Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja os jogos que Estêvão ainda pode atuar pelo Palmeiras:

11/5: Palmeiras x São Paulo (Brasileirão) 15/5: Palmeiras x Bolívar (Libertadores) 18/5: Red Bull Bragantino x Palmeiras (Brasileirão) 22/5: Palmeiras x Ceará (Copa do Brasil) 25/5: Palmeiras x Flamengo (Brasileirão) 28/5: Palmeiras x Sporting Cristal (Libertadores) 31/5: Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão) 15/6: Palmeiras x Porto (Copa do Mundo de Clubes da Fifa) 19/6: Palmeiras x Al-Ahly (Copa do Mundo de Clubes da Fifa) 23/6: Inter Miami x Palmeiras (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

Venda de Estêvão ao Chelsea

A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%.