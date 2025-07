Matheus Pereira está a um jogo de atingir o centésimo pelo Cruzeiro

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Banfield, domingo (6), em Cariacica (ES), pela Vitória Cup, o meia Matheus Pereira está a um jogo de atingir o centésimo com a camisa do Cruzeiro. A marca histórica pode ser alcançada na partida de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, na retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Contratado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, como principal reforço do meio da temporada 2023, Matheus Pereira passou por altos e baixos na Toca da Raposa. Em 99 jogos, o meia saiu de campo vitorioso 41 vezes e derrotado 26 – foram 32 empates. Pelo Cruzeiro, o meia marcou 16 gols, deu 20 assistências, levou 28 cartões amarelos, cumprindo cinco jogos de suspensão, e foi expulso uma vez.

A estreia de Matheus Pereira pelo Cruzeiro foi no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, em 29 de julho de 2023, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro, quando entrou nos minutos finais do jogo, sob o comando do técnico Pepa. Naquele ano, o meia somou 15 jogos, apenas um gol (curiosamente também contra o Furacão, no empate por 1 a 1 , no Mineirão, em 30 de novembro), uma assistência e um cartão amarelo.

Logo em seu segundo jogo, o empate por 0 a 0 com o Botafogo, no Mineirão, em 6 de agosto, já como titular, Matheus Pereira sofreu lesão nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo. O jogador voltou a jogar em 14 de outubro, no empate sem gols com o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Temporada de 2024 foi a mais positiva de Matheus Pereira no Cruzeiro

A temporada de 2024 foi a mais proveitosa de Matheus Pereira no Cruzeiro. No ano passado, o meia foi o segundo jogador que mais atuou, 59 vezes (atrás apenas do lateral William, com 60), o artilheiro da equipe, com 11 gols, o líder em assistências, com 16, e também em cartões amarelos, com 19 recebidos, além de ter sido expulso no último jogo do ano, a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, em 8 de dezembro.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Matheus Pereira não repete os bons números. Foram 25 jogos, com apenas quatro gols, três assistências e oito cartões amarelos. O jogador chegou a revelar que havia pedido à diretoria celeste, no fim de 2024, para ser negociado com o futebol europeu, o que causou uma certa irritação da torcida do Cruzeiro.

Em fevereiro, Matheus Pereira negociou transferência para o Zenit, da Rússia, mas, em cima do fechamento do mercado, a transação não se concretizou. Em seguida, o meia ficou afastado dos jogos do Cruzeiro fora de Belo Horizonte, por causa do iminente nascimento do primeiro filho, Theo, que acabou ocorrendo em 6 de abril.

Coincidência ou não, o crescimento do rendimento da equipe na temporada ocorreu depois que Matheus Pereira passou a jogar com mais constância. Ele garantiu presença na equipe titular a partir da terceira rodada do Brasileirão e foi o destaque na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, em Recife, em 11 de maio, com dois gols e uma assistência.

Também chama a atenção que as entrevistas diminuíram sensivelmente desde o início do ano. As últimas declarações de Matheus Pereira foram justamente após a partida contra o Sport e contra o Banfield, domingo (6), em Cariacica (ES) – mesmo assim apenas na saída do campo. O jogador não tem sido escolhido pelo clube para falar com os repórteres na zona mista após os jogos.

Veja os números de Matheus Pereira a cada temporada no Cruzeiro:

2023: 15 jogos – 1 gol – 1 assistência – 1 cartão amarelo 2024: 59 jogos – 11 gols – 16 assistências – 19 cartões amarelos – 1 expulsão 2025: 25 jogos – 4 gols – 3 assistências – 8 cartões amarelos Total: 99 jogos – 16 gols – 20 assistências – 28 cartões amarelos – 1 expulsão Campanha: 41 vitórias – 32 empates – 26 derrotas

Matheus Pereira é o quarto jogador com mais partidas pelo Cruzeiro no atual elenco: