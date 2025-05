Contra o Palmeiras fora de casa, São Paulo lidera em expulsões desde 2016

O último clássico entre Palmeiras e São Paulo foi marcado por uma grande polêmica de arbitragem. Pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, Vitor Roque se chocou com Arboleda na área e Flávio Rodrigues de Souza assinalou pênalti. Os jogadores do Tricolor reclamaram que o atacante do Palmeiras forçou o contato. O lance não foi revisado pelo VAR e Raphael Veiga marcou para o Verdão.

A diretoria do São Paulo se revoltou com a marcação, que foi determinante para a classificação do alviverde, enviou um ofício criticando decisão de campo e ameaçou não usar os titulares na próxima edição do Paulistão. Após duas semanas, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se posicionou e admitiu um erro no lance.

Polêmicas de penalidades a parte, um número chama atenção. Em levantamento feito pelo Lance!, o número de expulsões e cartões vermelhos chamam atenção ao comparar um os rivais do Choque-Rei. De acordo com dados do Sofascore, desde 2016, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram 22 vezes com o time alviverde como mandante.

Nesse recorte, o São Paulo recebeu sete cartões vermelhos, enquanto o Palmeiras foi expulso apenas uma vez, evidenciando uma disparidade nos números de advertência entre os rivais nos clássicos realizados fora de casa para o Tricolor.

São Paulo teve sete expulsões em 22 jogos contra o Palmeiras fora de casa desde 2016. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Dos cinco jogos com expulsões entre os 2022 analisados, desde 2016, dois deles tiveram expulsão dupla no Tricolor. Os últimos cartões aconteceram no último clássico entre as equipes no Brasileirão de 2024. No dia 18 de agosto, pela 23ª rodada da competição, o alviverde venceu por 2 a 1 com dois gols de Flaco López para o Palmeiras e um de Luciano, pelo tricolor. O camisa 10 do São Paulo foi um dos expulsos junto com o meia Rodrigo Nestor, ambos já nos acréscimos do jogo.

A outra partida que teve vermelhos para o São Paulo foi em 2022, dia 16 de outubro, em mais uma partida válida pelo Brasileirão. Num 0 a 0 no Allianz Parque, o Tricolor teve dois zagueiros expulsos no duelo. Nahuel Ferraresi recebeu o vermelho no fim do primeiro tempo, enquanto Beraldo, que hoje atua no PSG, foi expulso já nos acréscimos da segunda etapa.

Palmeiras x São Paulo com expulsões desde 2016

Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Libertadores 2021 (quartas de final)

Expulsão: Vitor Bueno (12 minutos do 1T)

Palmeiras 4 x 0 São Paulo - Campeonato Paulista (final)

Expulsão: Rafinha (45 minutos 2T)

Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 2022 (32ª rodada)

Expulsão: Nahuel Ferraresi (45 minutos 1T) e Lucas Beraldo (46 minutos 2T)

Palmeiras 5 x 0 São Paulo - Brasileirão 2023 (29ª rodada)

Expulsão: Rafinha (17 minutos 2T)

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Brasileirão 2024 (23ª rodada)

Expulsão: Luciano (51 minutos 2T) e Rodrigo Nestor (60 minutos 2T)

Como chegam as equipes para o clássico

O Choque-Rei acontece em um bom momento das duas equipes, que acumulam sequências invictas somando jogos do Brasileirão, Copa Do Brasil e Libertadores. O Tricolor vem evoluindo sob o comando de Zubeldía e mira os três pontos para avançar na classificação.

Apesar de estar invicto no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem seis empates e uma vitória, o que deixa o Tricolor com nove pontos na 11ª colocação na tabela. O último duelo foi um empate por 0 a 0 contra o Fortaleza, no MorumBis.

O alviverde lidera a competição até aqui com 16 pontos em sete jogos. A última partida pelo campeonato nacional foi contra o Vasco, uma vitória por 1 a 0. A equipe de Abel Ferreira ainda conquistou nesta semana a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores.