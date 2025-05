São Paulo atualiza situação de Oscar às vésperas de clássico com o Palmeiras

O São Paulo atualizou a situação de Oscar às vésperas do clássico contra o Palmeiras, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia, que se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa, voltou a treinar com o elenco. A presença no confronto segue indefinida.

O clube tem adotado uma postura cautelosa com jogadores em recuperação. A ideia é evitar que atletas atuem no sacrifício, algo que agravou a condição de Oscar semanas atrás. Na partida contra o Talleres, em abril, o Lance! apurou que o próprio jogador insistiu em atuar, motivado pela importância do duelo na Libertadores, mesmo com limitações físicas.

A orientação da comissão técnica é clara: Oscar só será relacionado se estiver totalmente recuperado. O elenco volta a treinar neste sábado, um dia antes do clássico, quando a decisão sobre o aproveitamento do jogador deve ser tomada.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, dia 11, na Arena Barueri.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo treina de olho no clássico

As atividades começaram com um aquecimento. Na sequência, o grupo foi dividido de acordo com a minutagem registrada no duelo contra o Alianza Lima. Os atletas que atuaram por mais tempo na última terça-feira realizaram exercícios voltados para deslocamento e posse de bola.

O restante do elenco participou de atividades de posse de bola e acelerações, finalizando com um treino tático de 11 contra 11 sob o comando de Zubeldía. Atletas das categorias de base também integraram os trabalhos.