Rogério Ceni alfineta jornalista após Cruzeiro x Bahia

O treinador Rogério Ceni, do Bahia, entrou em um conflito com profissional da imprensa após a partida entre o tricolor de aço e Cruzeiro. As equipes se enfrentaram na última quinta-feira (17), no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time celeste venceu o confronto por 3 a 0.

Em uma partida bem abaixo, a equipe do Bahia foi dominada pela a do Cruzeiro desde o primeiro minuto de jogo. Na entrevista coletiva Rogério Ceni foi questionado sobre uma possível demora para realizar as substituições. A pergunta revetou o treinador, que protagonizou uma resposta ríspida e um climão se instaurou na sala.

- O gol do Cruzeiro foi no final do primeiro tempo, você lembra? Aí tivemos as trocas no intervalo, além da troca necessária no primeiro tempo do goleiro, porque o Ronaldo precisou sair. E eu acho que as trocas ajudaram o time - iniciou o treinador, antes de terminar.

- No segundo tempo as trocas foram feitas. Então, não entendi onde está a demora. Sendo que três trocas aconteceram antes do retorno do intervalo do jogo. Acho que você escreveu a pergunta antes e veio para a coletiva só para fazer. Talvez você precise eleborar e pensar um pouco mais antes de realizar uma pergunta - concluiu.

Rogério Ceni no Bahia

No Tricolor de Aço desde setembro de 2023, o treinador tem construído um trabalho sólido. Contudo, o início do campeonato Brasileiro deste ano não tem correspondido as expectativas. O Bahia ainda não sabe o que é vencer no torneio. Foram quatro rodadas com três empates e uma derrota. O retrospecto ruim coloca a equipe na 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

