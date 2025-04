Ceni critica postura do Bahia no Brasileirão: ‘Um início ruim’

O Bahia sofreu sua pior derrota na temporada na noite desta quinta-feira ao perder para o Cruzeiro por 3 a 0 no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, além do placar, a atuação do time também preocupa, já que foi dominado pela Raposa do início ao fim. O resultado mantém o Bahia na 18ª posição, com três pontos ganhos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Rogério Ceni em Cruzeiro x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em entrevista coletiva após a partida, Ceni avaliou o início de Brasileirão do Bahia como "preocupante". Vale lembrar que o time segue sem vencer na competição (são três empates e uma derrota) e viu cair sua sequência de 12 jogos invicto na temporada.

-Temos que ser realistas. Não acertamos nada no primeiro tempo. É preocupante, porque é um início, mas um início ruim. Hoje fomos muito abaixo, o adversário mereceu vencer. Não tem do que reclama - destacou.

continua após a publicidade

Saídas de bola do Bahia

Rogério Ceni em entrevista coletiva Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Rogério Ceni também precisa ligar o alerta para as saídas de bola do Bahia. Os atletas têm a característica de construção, mas diante de um time qualificado e que faz marcação alta como o Cruzeiro, a estratégia não deu certo e custou caro ao Tricolor em alguns momentos do jogo.

O treinador apontou o que deu errado nessa estratégia, já que alguns armadores, como Everton Ribeiro e Nestor, não iniciaram a partida.

- Nós não conseguimos conectar os passes. Everton e Nestor são jogadores que conseguem conectar mais passes. Para jogar com Jean e Erick, temos outras virtudes. A gente jogou como se tivesse o Everton, mas tinha ali um jogador de força. Demoramos para entender. E estivemos abaixo hoje. A sequência é muito pesada. Agora tem o Ceará, depois a Libertadores.

continua após a publicidade

Muitos erros de passe nós tivemos hoje. O jogo foi fora do que planejamos. Tentamos reforçar o meio de campo com Erick e Jean Lucas ao lado de Caio, mas perdemos o jogo combinado. A nossa característica é ter bola, é jogar, hoje não conseguimos". Rogério Ceni

A próxima chance para o Bahia voltar aos trilhos na competição nacional será às 20h da próxima segunda-feira (horário de Brasília), quando recebe o Ceará em clássico nordestino na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada.

+ Jean Lucas se decepciona com atuação do Bahia contra o Cruzeiro: ‘Inaceitável’