O Bahia voltou para a Libertadores depois de 36 anos e agora contempla uma geração inteira que não viu o time na busca pela glória eterna. Gerido pelo Grupo City, o Tricolor poderia ser considerado mais um coadjuvante, mas o time comandado por Rogério Ceni chega forte e com a missão de passar da fase de grupos para se consolidar na competição.

Time do Bahia antes da partida contra o The Strongest

Conhecido como “O Pioneiro” para os mais chegados, o Bahia leva essa alcunha por ter sido o primeiro time brasileiro a disputar uma Libertadores, que teve início em 1960. O Tricolor foi campeão brasileiro de 1959, e por isso garantiu o direito de participar da competição.

Em 2025, o Bahia faz sua quarta participação no torneio continental e tem como melhor campanha justamente a de 1989, a última edição que o Tricolor participou, ao perder justamente para o Internacional, adversário desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova.

Como foi a última participação do Bahia?

Bahia x Internacional pela Libertadores de 1989

A fase de grupos da Libertadores de 1989 reservou ao Bahia confrontos contra o Marítimo (VEN), Deportivo Táchira (VEN) e o próprio Internacional. O Tricolor se classificou com certa facilidade e terminou a primeira fase invicto, com quatro vitórias e dois empates.

Jogos do Bahia na Libertadores 1989:

Internacional 1 x 2 Bahia - 1ª rodada grupo 2;

Marítimo 0 x 0 Bahia - 2ª rodada;

Deportivo Táchira 1 x 1 Bahia - 3ª rodada;

Bahia 1 x 0 Internacional - 4ª rodada;

Bahia 3 x 2 Marítimo - 5ª rodada;

Bahia 4 x 1 Deportivo Táchira - 6ª rodada.

Nas oitavas o Tricolor passou pelo Universitario (PER) após empatar o jogo da ida, no Peru, por 1 a 1, e vencer a partida de volta por 2 a 1.

As quartas de final, por sua vez, reservava um novo encontro entre Bahia e Internacional, que já tinha virado quase uma rivalidade na busca por protagonismo nacional e continental. Vale lembrar que, alguns meses antes as equipes decidiram o Campeonato Brasileiro de 1988, que terminou com o Bahia campeão. Quem conta um pouco mais sobre essa rivalidade é o ex-jogador Zé Carlos, ídolo e um dos destaques do Bahia naquela campanha.

- Naquele tempo, se a gente jogasse dez jogos contra o Internacional, ganharíamos nove ou oito, porque tínhamos acertado a forma de jogar contra eles - afirmou o ex-jogador em entrevista exclusiva ao Lance!.

Aquela decisão de quartas da Libertadores começou melhor para o Colorado, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Porto Alegre, levando a vantagem do empate para Salvador. E foi justamente nessa vantagem que o Colorado se apegou na Fonte Nova, pelo jogo de volta, no dia 26 de abril de 1989. O resultado por 0 a 0 em Salvador que deu a classificação para o Inter, porém, é muito contestado, principalmente por tricolores, que defendiam o adiamento do jogo por conta das fortes chuvas que assolaram a capital baiana e deixaram o gramado da Fonte Nova encharcado.

Elenco para a Liberadores 2025

Treino do Bahia na Cidade Tricolor

Goleiros: Danilo Fernandes, Gabriel Souza, Marcos Felipe, Arthur Jampa e Ronaldo; Laterais: Gilberto, Kauã Davi, Santiago Arias, Luciano Juba, Caio Roque e Iago Borduchi; Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Fred, Kauã Davi, e Ramos Mingo; Meio-campistas: Acevedo, Sidney, Jota, Roger Gabriel, Caio Alexandre, Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly, Erick, Michel Araújo, Nestor e Yago Felipe; Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Lucho Rodríguez, Tiago, Juninho, Dell, Ruan Pablo e Willian José.

Datas e onde assistir aos jogos

Bahia x Internacional (03/04) - ESPN;

Nacional x Bahia (09/04) - ESPN;

Bahia x Atlético Nacional (24/04) - ESPN

Bahia x Nacional (07/05) - Paramount +;

Atlético Nacional x Bahia (14/05) - Paramount +;

Internacional x Bahia (28/05) - Paramount +.

Conheça os adversários do Bahia

Internacional

Roger Machado técnico do Internacional

Time tradicional no futebol brasileiro, o Inter tem duas Libertadores (2006 e 2010) no currículo e chega como o favorito a se classificar em primeiro do grupo F.

A equipe é comandada por Roger Machado, de 49 anos, desde julho do ano passado e tem como principais peças do elenco o meia Alan Patrick, o lateral Bernabei e o atacante Enner Valencia. A equipe manda seus jogos no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Nacional (URU)

Elenco do Nacional antes da partida contra o Atlético Nacional

O time uruguaio é tricampeão e participa da Libertadores continuamente desde 1995. A equipe treinada por Martín Ligüera, de 44 anos, manda suas partidas no estádio Gran Parque Central, em Montevideo.

O Nacional tem como principais destaques os atacantes uruguaios Nico López, ex-Inter, e Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo, além do chileno Eduardo Vargas, ex-Grêmio e Atlético-MG.

Na estreia da Libertadores, na última quarta-feira, a equipe perdeu fora de casa para o Atlético Nacional por 3 a 0.

Atlético Nacional (COL)

Atlético Nacional vence o Nacional na estreia da Libertadores

Bicampeão da Libertadores e 18 vezes campeão nacional, o time de Medellín estreou com uma sonora vitória diante do Nacional e mostrou que é um dos favoritos a garantir vaga nas oitavas de final da competição.

Treinado pelo técnico Javier Gandolfi, o time tem como destaques o centroavante Alfredo Morelos (emprestado pelo Santos), o goleiro Ospina, ex-seleção colombiana, e o meia Edwin Cardona, que passou pelo Boca Juniors.

Em um grupo com sete títulos da Libertadores, o Bahia busca surpreender os tradicionais adversários para, quem sabe, começar a trilhar o caminho para uma futura conquista continental. Elenco, torcida e gestão profissional são os pilares que podem fazer a diferença para o Tricolor na maior competição do continente.