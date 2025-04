O Bahia que encanta na Libertadores segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o time de Rogério Ceni foi vítima do Cruzeiro, que jogou melhor e venceu por 3 a 0 no Mineirão. O resultado deixa o Tricolor estacionado na zona de rebaixamento com três pontos e a marca negativa de fechar as primeiras quatro rodadas sem vencer pela terceira vez na era dos pontos corridos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Bahia x Cruzeiro no Mineirão Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

As temporadas em que o Bahia mais demorou para vencer uma partida no Campeonato Brasileiro foi em 2011 e 2012. Na ocasião, o Tricolor viveu situação parecida com a atual e só venceu no quinto jogo. Em 2025, a equipe de Rogério Ceni chegou a esse limite com três empates e uma derrota nas quatro rodadas iniciais e vai precisar de, no mínimo, cinco jogos para conquistar a primeira vitória.

Primeiros triunfos do Bahia em Brasileirão:

2003 - quarta rodada;

2011 - quinta rodada;

2012 - quinta rodada;

2013 - terceira rodada;

2014 - segunda rodada;

2017 - primeira rodada;

2018 - segunda rodada;

2019 - primeira rodada;

2020 - primeira rodada;

2021 - primeira rodada;

2023 - terceira rodada;

2024 - segunda rodada.

As duas faces do Bahia

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Nacional Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Se na Libertadores o time de Rogério Ceni conseguiu ditar o ritmo dos jogos contra Internacional e Nacional (URU) no considerado grupo da morte para vencer o time uruguaio e dominar o Colorado na Arena Fonte Nova, no Campeonato Brasileiro o Bahia não consegue repetir a receita.

continua após a publicidade

Na primeira rodada o Tricolor foi melhor que o Corinthians, mas sofreu no segundo tempo com um jogador a menos e levou o gol de empate já na reta final. Nas partidas seguintes, contra Santos e Mirassol, o Bahia oscilou e exagerou nos erros, o que obrigou o time a correr atrás do empate para não sair de campo sem pontuar.

Contra o Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, o Bahia deu mostras de que ainda não entrou para valer no Campeonato Brasileiro e foi completamente dominado pela Raposa, que venceu por 3 a 0 e poderia ter feito ainda mais. Não à toa o time fecha a rodada na 18ª posição, com três pontos, e tem sequência invicta de 12 jogos quebrada.

continua após a publicidade

A próxima chance para o Bahia se recuperar no Brasileirão será na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Ceará às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada da competição.