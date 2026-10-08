Neymar e Paquetá discutem em campo em Santos x Flamengo

Santos e Flamengo empataram em 2 a 2, na noite desta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Durante a partida, os astros dos dois times, Neymar e Lucas Paquetá, se estranharam e discutiram dentro de campo.

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Com o placar em 2 a 0 para o Rubro-Negro, Neymar sofreu falta dura de Paquetá e rapidamente levantou para tirar satisfação com o jogador flamenguista. Lucas recebeu cartão amarelo e não rebateu a cobrança de Neymar.

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Ao fim do jogo, os jogadores se cumprimentaram e se acertaram após o entreveiro dentro de campo. Ambos atuaram juntos na Seleção Brasileira e disputaram juntos uma Copa América e duas Copas do Mundo.

Neymar e Paquetá se cumprimentaram após o fim de Santos 2x2 Flamengo (Foto: Reprodução/Premiere)

Como foi Santos x Flamengo?

O confronto entre paulistas e cariocas começou bem equilibrado, com um pouco mais de posse de bola flamenguista, e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Do lado do Peixe, Gabigol teve duas boas chances de abrir o marcador, mas mandou as duas para fora, perto do gol rubro-negro. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia ir para o intervalo sem gols, com direito a algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo foi às redes duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi marcado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.

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Atrás do marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e sacou Barreal e Coutinho, que ainda está fora de ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. O Flamengo, por sua vez, não fez alterações logo de cara. Diferentemente de como terminou a primeira etapa, desta vez quem tinha o domínio da partida era o Peixe, em busca de reverter o placar negativo. Rony foi o primeiro a tentar, enquanto Samuel Lino respondeu do outro lado. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.

Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola, duas vezes. A primeira no limite da área e, na sequência, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após checagem no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 fez o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

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