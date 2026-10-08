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Neymar e Paquetá discutem em campo em Santos x Flamengo

Lance aconteceu após falta do jogador Rubro-Negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 22:37
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Lucas Paquetá comete falta em Neymar em Santos x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Lucas Paquetá comete falta em Neymar em Santos x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos e Flamengo empataram em 2 a 2, na noite desta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Durante a partida, os astros dos dois times, Neymar e Lucas Paquetá, se estranharam e discutiram dentro de campo.

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Com o placar em 2 a 0 para o Rubro-Negro, Neymar sofreu falta dura de Paquetá e rapidamente levantou para tirar satisfação com o jogador flamenguista. Lucas recebeu cartão amarelo e não rebateu a cobrança de Neymar.

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Ao fim do jogo, os jogadores se cumprimentaram e se acertaram após o entreveiro dentro de campo. Ambos atuaram juntos na Seleção Brasileira e disputaram juntos uma Copa América e duas Copas do Mundo.

Neymar e Paquetá se cumprimentaram após o fim de Santos 2x2 Flamengo (Foto: Reprodução/Premiere)
Neymar e Paquetá se cumprimentaram após o fim de Santos 2x2 Flamengo (Foto: Reprodução/Premiere)

Como foi Santos x Flamengo?

O confronto entre paulistas e cariocas começou bem equilibrado, com um pouco mais de posse de bola flamenguista, e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Do lado do Peixe, Gabigol teve duas boas chances de abrir o marcador, mas mandou as duas para fora, perto do gol rubro-negro. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia ir para o intervalo sem gols, com direito a algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo foi às redes duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi marcado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.

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Atrás do marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e sacou Barreal e Coutinho, que ainda está fora de ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. O Flamengo, por sua vez, não fez alterações logo de cara. Diferentemente de como terminou a primeira etapa, desta vez quem tinha o domínio da partida era o Peixe, em busca de reverter o placar negativo. Rony foi o primeiro a tentar, enquanto Samuel Lino respondeu do outro lado. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.

Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola, duas vezes. A primeira no limite da área e, na sequência, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após checagem no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 fez o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

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Rodinei, do Santos, disputa lance com Alex Sandro, do Flamengo, durante partida na Vila Belmiro pelo Brasileirão
Rodinei, do Santos, disputa lance com Alex Sandro, do Flamengo, durante partida na Vila Belmiro pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
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