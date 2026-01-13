Nenê tem recepção de rei pela torcida do Botafogo-PB
Contrato do meia se extende até o fim da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O meia Nenê, de 44 anos, foi recebido por centenas de torcedores do Botafogo-PB no Aeroporto Internacional de João Pessoa. O veterano chegou em sua nova casa nesta segunda-feira (12), para integrar o elenco do Xerifão, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A recepção mobilizou torcedores da capital, da região metropolitana e de cidades do interior do estado.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do Palmeiras debocham de eliminação do Corinthians na Copinha
Fora de Campo13/01/2026
- Fora de Campo
Europeus reagem a possível reforço do Flamengo: ‘Grande decepção’
Fora de Campo13/01/2026
- Fora de Campo
Mauro Cezar é sincero sobre pretensão do Flamengo no mercado: ‘Complicado’
Fora de Campo13/01/2026
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Faltam 149 dias para Copa do Mundo: Brasil também é 'campeão' de gols nos Mundiais
Torcedores ocuparam o saguão do aeroporto desde as 10h da manhã, com bandeiras e camisas listradas do clube. O atleta foi carregado nos braços pelos fãs, que o consideram um "grande reforço" para a equipe.
E aí, garotinhos. Poxa, queria agradecer de coração essa recepção, foi espetacular. Muito obrigado mesmo por todo esse carinho aí na minha chegada no aeroporto. Estou muito feliz e motivado. Só espero dar alegrias dentro de campo!Nenê, em sua chegada à capital paraibana.
Após a recepção no aeroporto, o novo camisa 10 do Botafogo-PB seguiu para o CT da Maravilha do Contorno, onde conheceu a estrutura do clube e seus novos companheiros de equipe.
➡️ Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (13/01/2026)
Nenê disputará quatro competições com o Botafogo-PB
Em 2026, o Botafogo-PB disputará o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O veterano assinou contrato válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.
A estreia do Botafogo-PB na temporada está marcada para o dia 17 de janeiro, contra o Esporte de Patos, às 17h, no Estádio Almeidão, pela primeira rodada do Campeonato Paraibano.
Natural de Jundiaí, São Paulo, Nenê iniciou sua carreira nas categorias de base do Bahia e também passou pela base do Corinthians. Durante sua trajetória, defendeu clubes como Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco e Fluminense.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias