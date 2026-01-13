menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Nenê tem recepção de rei pela torcida do Botafogo-PB

Contrato do meia se extende até o fim da temporada

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
09:00
Nenê acerta com novo clube (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraNenê fica no Botafogo-PB até o fim de 2026 (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
O meia Nenê, de 44 anos, foi recebido por centenas de torcedores do Botafogo-PB no Aeroporto Internacional de João Pessoa. O veterano chegou em sua nova casa nesta segunda-feira (12), para integrar o elenco do Xerifão, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A recepção mobilizou torcedores da capital, da região metropolitana e de cidades do interior do estado.

Torcedores ocuparam o saguão do aeroporto desde as 10h da manhã, com bandeiras e camisas listradas do clube. O atleta foi carregado nos braços pelos fãs, que o consideram um "grande reforço" para a equipe.

E aí, garotinhos. Poxa, queria agradecer de coração essa recepção, foi espetacular. Muito obrigado mesmo por todo esse carinho aí na minha chegada no aeroporto. Estou muito feliz e motivado. Só espero dar alegrias dentro de campo!

Nenê, em sua chegada à capital paraibana.

Após a recepção no aeroporto, o novo camisa 10 do Botafogo-PB seguiu para o CT da Maravilha do Contorno, onde conheceu a estrutura do clube e seus novos companheiros de equipe.

Nenê disputará quatro competições com o Botafogo-PB

Em 2026, o Botafogo-PB disputará o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O veterano assinou contrato válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.

A estreia do Botafogo-PB na temporada está marcada para o dia 17 de janeiro, contra o Esporte de Patos, às 17h, no Estádio Almeidão, pela primeira rodada do Campeonato Paraibano.

Natural de Jundiaí, São Paulo, Nenê iniciou sua carreira nas categorias de base do Bahia e também passou pela base do Corinthians. Durante sua trajetória, defendeu clubes como Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco e Fluminense.

Nenê - Vasco
Reforço do Botafogo-PB, Nenê teve grandes passagens em clubes gigantes do futebol brasileiro (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

