O Fluminense estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 19h, contra o Madureira, no Estádio Luso-Brasileiro, em um cenário de observação e testes. Sem utilizar os titulares neste início de estadual, o Tricolor entrará em campo com jogadores da base e atletas que tiveram poucas oportunidades na última temporada, estratégia que, na avaliação de Rodrigo Lindoso, aumenta o grau de dificuldade para os adversários. O jogador falou com exclusividade ao Lance!.

Ex-jogador do Fluminense, onde atuou em 2011, Lindoso hoje veste a camisa do Madureira e conhece os dois lados do confronto. Para o volante, a ausência do time principal não diminui o peso do duelo.

— Independente. É a camisa do Fluminense. Eu pude ter o prazer de jogar lá, eu sei da responsabilidade. Tem esse lance dos jogadores que não tiveram muito espaço, que foram contratados, não tiveram muito espaço para jogar no ano passado, que vão querer a oportunidade junto com o pessoal novo da base. Cada um buscando seu espaço. Isso aumenta o grau de dificuldade dos adversários independente se não é o time titular.

A opção do Fluminense por um elenco alternativo faz parte do planejamento da comissão técnica neste início de temporada. O Campeonato Carioca, com formato mais enxuto e poucas rodadas, também serve como laboratório para observação interna, especialmente de jovens formados em Xerém e atletas que buscam afirmação no grupo.

Do outro lado, Lindoso destacou que enfrentar clubes grandes no estadual sempre exige atenção máxima, ainda que o contexto do calendário abra espaço para surpresas.

— Até antes de ir para qualquer time grande eu já senti pelo próprio Madureira como é jogar um estadual contra os grandes. A gente sabe da dificuldade que tem, a gente sabe que os quatro são os favoritos a chegar nas semifinais. Mas alguns pequenos vêm chegando, chegaram a finais recentes. Como o calendário está um pouco diferente dos outros anos, acho que tem uma boa possibilidade para os pequenos conseguirem arrancar uma vaga no lugar dos grandes. Eu já estive dos dois lados. Estou do lado dos pequenos agora.

Rodrigo Lindoso nos tempos de Fluminense (Foto: Divulgação)

O Madureira chega para a estreia após pouco mais de um mês de preparação e aposta em organização e regularidade para tentar surpreender logo na primeira rodada.

— O Madureira já tem um pouco mais de um mês de preparação. Agora basicamente é só ajustar algumas coisas. A gente sabe de verdade mesmo quando começam os jogos. Acho que a gente tem tudo pra fazer uma boa competição. A gente sabe da dificuldade, mas o Madureira tem histórico bom de estar chegando. As vezes que eu passei por aqui cheguei bem próximo. Então acho que tem tudo pra ser um bom campeonato — completou Lindoso.

Apesar do amplo favoritismo histórico do Fluminense no confronto, a estreia no Carioca costuma exigir cautela. Para Lindoso, o fato de o Tricolor atuar com um grupo alternativo não muda o desafio imposto pela camisa e pelo nível técnico do adversário.

— A gente não vê questão de jogadores, se é reserva ou titular, novo ou mais experiente. Acho que a gente tem que ver o Fluminense. Um time de muita qualidade. Tem tudo para ser um jogo bom, já que nossa equipe também está bem preparada.