Faltam 149 dias para Copa do Mundo: Brasil também é 'campeão' de gols nos Mundiais

Nesta terça-feira, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá — marca 149 dias para o pontapé inicial do maior torneio de seleções do planeta. E, dentro da série especial do Lance!, é hora de relembrar um feito que reforça o tamanho da Seleção Brasileira na história do futebol: o Brasil é o país com mais gols marcados na história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 22 edições disputadas, a equipe canarinho balançou as redes 237 vezes em 114 partidas, com uma média de 2,08 gols por jogo. Nenhuma outra seleção chegou tão longe. A Alemanha, segunda colocada no ranking, soma 232 gols, enquanto Argentina (152), França (136) e Itália (128) completam o top 5.

Único país presente em todas as edições do torneio desde 1930, o Brasil construiu uma relação especial com o Mundial. São cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e dois vice-campeonatos (1950 e 1998), além de inúmeras campanhas marcadas por grandes atuações e craques inesquecíveis.

continua após a publicidade

Faltam 153 dias para a Copa: em 1934, Brasil viajou 12 dias de navio e caiu no 1º jogo

E quando o assunto é gol, os nomes que marcaram época não faltam. O "Fenômeno" Ronaldo é o maior artilheiro brasileiro na história das Copas, com 15 gols, número que o coloca entre os maiores de todos os tempos — apenas um a menos que o alemão Miroslav Klose, líder do ranking geral. Logo atrás, vem o Rei Pelé, autor de 12 gols e o único jogador tricampeão mundial, com conquistas em 1958, 1962 e 1970.

Outros ídolos também deixaram suas marcas: Ademir, Vavá e Jairzinho, com nove gols cada; Leônidas da Silva, Neymar e Rivaldo, com oito; além de Careca, Bebeto e Rivellino, todos com números expressivos. No total, 14 jogadores brasileiros já ultrapassaram a marca de cinco gols em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

As finais também contam um pedaço dessa história. Pelé e Vavá dividem o posto de maiores artilheiros brasileiros em decisões de Mundial, com três gols cada, feitos em duas finais diferentes. Marcas que fortaleceram o laço entre o Brasil e os gols, um vínculo que atravessa gerações e mantém vivo o legado da seleção mais temida — e mais ofensiva — da história das Copas.