Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (13), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela segunda fase da Copinha, terá transmissão da Xsports.

O Tricolor avançou como o líder do Grupo 23 da competição, com nove pontos. Os paulistas ficaram em segundo lugar no Grupo 24, somando cinco pontos.

Ficha do jogo FOR NOV Segunda fase Copinha Data e Hora Terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília) Local Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP) Árbitro Vinicius Nunes Lima dos Santos (SP) Assistentes Anderson Lucas de Lima (SP) e Pedro Aparecido Grivol Filho (SP) Var - Onde assistir Xsports

Em caso de empate no tempo normal, a vaga na terceira fase da Copinha será decidida nos pênaltis. O classificado terá pela frente a equipe vitoriosa no duelo entre IAC-SP e União Mogi-SP.

Fortaleza na Copinha 2026

Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha e o volante Bruninho.

Na estreia, o time cearense derrotou o Centro Olímpico-SP por 1 a 0. Depois, veio a vitória por 4 a 2 diante do Confiança-PB. No fechamento da fase de grupos, o Tricolor superou o União Mogi por 5 a 1 e confirmou a liderança da chave.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.

Partida entre Confiança e Fortaleza, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Novorizontino

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X NOVORIZONTINO

COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)

📺 Onde assistir: Xsports

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos (SP)

🚩 Assistentes: Anderson Lucas de Lima (SP) e Pedro Aparecido Grivol Filho (SP)