Fortaleza x Novorizontino: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam pela segunda fase do torneio
Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (13), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela segunda fase da Copinha, terá transmissão da Xsports.
O Tricolor avançou como o líder do Grupo 23 da competição, com nove pontos. Os paulistas ficaram em segundo lugar no Grupo 24, somando cinco pontos.
Ficha do jogo
Em caso de empate no tempo normal, a vaga na terceira fase da Copinha será decidida nos pênaltis. O classificado terá pela frente a equipe vitoriosa no duelo entre IAC-SP e União Mogi-SP.
Fortaleza na Copinha 2026
Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha e o volante Bruninho.
Na estreia, o time cearense derrotou o Centro Olímpico-SP por 1 a 0. Depois, veio a vitória por 4 a 2 diante do Confiança-PB. No fechamento da fase de grupos, o Tricolor superou o União Mogi por 5 a 1 e confirmou a liderança da chave.
Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Novorizontino
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X NOVORIZONTINO
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)
📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)
📺 Onde assistir: Xsports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos (SP)
🚩 Assistentes: Anderson Lucas de Lima (SP) e Pedro Aparecido Grivol Filho (SP)
