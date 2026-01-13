Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (13/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (13)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália, Campeonato Alemão e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 13 de janeiro de 2026)
Copa da Liga Inglesa (semifinal)
Newcastle x Manchester City – 17h – ESPN e Disney+
Copa da Itália (oitavas de final)
Roma x Torino – 17h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Alemão
Stuttgart x Eintracht Frankfurt – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Hamburgo x Bayer Leverkusen – 16h30 – Sportv, Canal GOAT e OneFootball
Borussia Dortmund x Werder Bremen – 16h30 – CazéTV e OneFootball
Mainz x Heidenheim – 16h30 – OneFootball
Copa do Rei
Cultural Leonesa x Athletic Bilbao – 17h – ESPN 2 e Disney+
Real Sociedad x Osasuna – 17h – ESPN 4 e Disney+
Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid – 17h – Disney+
Copinha (segunda fase)
Operário-PR x Independente-AP – 11h – Paulistão (YouTube)
Fortaleza x Novorizontino – 11h – Xsports
Ituano x Água Santa – 11h – Paulistão (YouTube)
Nacional-SP x Juventus – 11h – Ulisses TV
Retrô x Internacional – 14h30 – Xsports
RB Bragantino x Comercial de Tietê – 15h – Paulistão (YouTube)
Canaã x Figueirense – 15h – Paulistão (YouTube)
Itaquaquecetuba x União Mogi – 15h – Paulistão (YouTube)
Flamengo-SP x Monte Roraima – 15h – Ulisses TV
Juventude x Marabá – 15h – Xsports (YouTube)
Ibrachina x Atlético-MG – 15h – CazéTV
Fluminense x Referência – 18h30 – CazéTV
Audax x Santo André – 19h – Paulistão (YouTube)
Palmeiras x Vitória – 19h30 – CazéTV
São Paulo x Portuguesa – 20h30 – CazéTV
Botafogo x São José-SP – 21h45 – Xsports
Campeonato Saudita
Al Okhdood x Al Kholood – 12h25 – Canal GOAT
Damac x Al Ittihad – 14h30 – Sportv e Canal GOAT
Al Fateh x Al Riyadh – 14h30 – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Norte-Irlandês
Glentoran x Larne – 16h45 – OneFootball
Ballymena United x Cliftonville – 16h45 – OneFootball
Copa da Holanda (oitavas de final)
Utrecht x Twente – 17h – N Sports
Série Rio de La Plata
Huracán x Cerro Porteño – 18h15 – Disney+
Everton-CHI x Independiente – 20h45 – Disney+
Campeonato Paulista
Novorizontino x Guarani – 19h – TNT e HBO Max
Capivariano x Portuguesa – 21h30 – HBO Max
Campeonato Cearense
Maracanã x Horizonte – 19h – FCFTV
Campeonato Baiano
Jacuipense x Vitória – 19h15 – TVE Bahia e TV Green
Campeonato Paranaense
Maringá x Coritiba – 20h – Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
Vitória-PE x Jaguar – 20h – TV FPF Betnacional
Série Colômbia
América de Cali x Once Caldas – 21h – Disney+
