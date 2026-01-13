menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (13/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (13)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
06:00
Rodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)
imagem cameraRodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália, Campeonato Alemão e entre outros.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 13 de janeiro de 2026)

Copa da Liga Inglesa (semifinal)

Newcastle x Manchester City – 17h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa da Itália (oitavas de final)

Roma x Torino – 17h – SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje: a Roma, do brasileiro Wesley, entra em campo pela Copa da Itália (Foto: Divulgação / Roma)'
Jogos de hoje: a Roma, do brasileiro Wesley, entra em campo pela Copa da Itália (Foto: Divulgação / Roma)'

Campeonato Alemão

Stuttgart x Eintracht Frankfurt – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Hamburgo x Bayer Leverkusen – 16h30 – Sportv, Canal GOAT e OneFootball
Borussia Dortmund x Werder Bremen – 16h30 – CazéTV e OneFootball
Mainz x Heidenheim – 16h30 – OneFootball

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Copa do Rei

Cultural Leonesa x Athletic Bilbao – 17h – ESPN 2 e Disney+
Real Sociedad x Osasuna – 17h – ESPN 4 e Disney+
Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid – 17h – Disney+

Copinha (segunda fase)

Operário-PR x Independente-AP – 11h – Paulistão (YouTube)
Fortaleza x Novorizontino – 11h – Xsports
Ituano x Água Santa – 11h – Paulistão (YouTube)
Nacional-SP x Juventus – 11h – Ulisses TV
Retrô x Internacional – 14h30 – Xsports
RB Bragantino x Comercial de Tietê – 15h – Paulistão (YouTube)
Canaã x Figueirense – 15h – Paulistão (YouTube)
Itaquaquecetuba x União Mogi – 15h – Paulistão (YouTube)
Flamengo-SP x Monte Roraima – 15h – Ulisses TV
Juventude x Marabá – 15h – Xsports (YouTube)
Ibrachina x Atlético-MG – 15h – CazéTV
Fluminense x Referência – 18h30 – CazéTV
Audax x Santo André – 19h – Paulistão (YouTube)
Palmeiras x Vitória – 19h30 – CazéTV
São Paulo x Portuguesa – 20h30 – CazéTV
Botafogo x São José-SP – 21h45 – Xsports

continua após a publicidade

Campeonato Saudita

Al Okhdood x Al Kholood – 12h25 – Canal GOAT
Damac x Al Ittihad – 14h30 – Sportv e Canal GOAT
Al Fateh x Al Riyadh – 14h30 – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Norte-Irlandês

Glentoran x Larne – 16h45 – OneFootball
Ballymena United x Cliftonville – 16h45 – OneFootball

Copa da Holanda (oitavas de final)

Utrecht x Twente – 17h – N Sports

Série Rio de La Plata

Huracán x Cerro Porteño – 18h15 – Disney+
Everton-CHI x Independiente – 20h45 – Disney+

Campeonato Paulista

Novorizontino x Guarani – 19h – TNT e HBO Max
Capivariano x Portuguesa – 21h30 – HBO Max

Campeonato Cearense

Maracanã x Horizonte – 19h – FCFTV

Campeonato Baiano

Jacuipense x Vitória – 19h15 – TVE Bahia e TV Green

Campeonato Paranaense

Maringá x Coritiba – 20h – Canal GOAT

Campeonato Pernambucano

Vitória-PE x Jaguar – 20h – TV FPF Betnacional

Série Colômbia

América de Cali x Once Caldas – 21h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias