Mauro Cezar é sincero sobre pretensão do Flamengo no mercado: 'Complicado'

O jornalista Mauro Cezar Pereira foi sincero ao analisar a possibilidade do Flamengo conseguir fechar a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham. Conforme confirmado pelo Lance!, a diretoria do clube carioca busca repatriar o Garoto do Ninho na atual janela de transferência.

Apesar do interesse, o comunicador apontou fatores que podem complicar a negociação. Durante a live "Soft Open", na última segunda-feira (12), projeto independente de Mauro Cezar com os jornalistas Eduardo Tironi e Arnaldo Ribeiro, ele analisou o interesse do Flamengo em contratar Lucas Paquetá.

— Parte do jogador. Ele quer voltar ao Brasil... O West Ham vive um momento ruim. Briga contra o rebaixamento na Premier League, e o cenário aponta uma grande dificuldade para o clube... Se calcula, que os ingleses vão pedir cerca de 40 milhões de euros, se for agora, e no meio do ano a coisa pode ficar menos cara, devido à possibilidade de rebaixamento — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Mas até agora, o time não foi rebaixado. Faltam muitos jogos. E claro, eles querem contar com o Paquetá para tentar fugir do rebaixamento. O melhor cenário, que pode ser melhor para as partes, seria acertar uma negociação, um valor abaixo do pedido, ele jogar no clube inglês até o meio do ano, e depois retornar ao Brasil. Assim fica mais viável — concluiu.

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. De acordo com a direção rubro-negra, o clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

Na Inglaterra, a informação é de que o West Ham não pretende liberar Paquetá de forma imediata. O clube londrino aceita discutir uma eventual venda apenas após o término da temporada e, ainda assim, trabalha com a exigência de um valor superior aos 40 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a oferecer neste momento. A equipe inglesa considera o brasileiro peça fundamental na luta contra o rebaixamento da Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 18ª colocação.

Apesar da resistência do West Ham, o Flamengo já avançou em um ponto considerado decisivo: o acordo com o atleta. O clube carioca se acertou com Lucas Paquetá e agora aposta na vontade do jogador como principal estratégia para destravar a negociação. Internamente, a diretoria rubro-negra relembra um episódio histórico semelhante, ocorrido em 1995, quando Romário utilizou seu peso e desejo pessoal para convencer o Barcelona a liberá-lo para retornar ao Flamengo.

Segundo informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em atitudes recentes. O meia solicitou para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Mesmo estando fisicamente apto, ele ficou fora do confronto, disputado no último domingo, que terminou com vitória do West Ham por 2 a 1. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao futebol brasileiro.