Europeus reagem a possível reforço do Flamengo: 'Grande decepção'

Muitos torcedores europeus reagiram a um possível reforço do Flamengo. Nesta segunda-feira (12), o jornalista Fabrízio Romano informou que o Rubro-Negro negocia o retorno do meia Lucas Paquetá, e a notícia rodou o mundo.

Na Inglaterra, Lucas Paquetá viveu recentes polêmicas com suspeitas de manipulação de resultados. Ainda assim, o cria do Flamengo é tratado como um jogador diferenciado, que consegue aliar técnica e vontade. Recentemente, o West Ham recebeu uma proposta do Manchester City pelo brasileiro.

Pelo nome conhecido dos europeus e a grande repercussão que o Flamengo tem no Velho Continente, o interesse do clube em Paquetá repercutiu muito nas redes sociais europeias. Veja os comentários sobre o possível movimento abaixo:

Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja reação dos europeus com a possível chegada de Paquetá no Flamengo

Tradução: Jogador pressiona por saída em janeiro enquanto clube está em 18º na Premier League 😂 . Futebol clássico. O West Ham ou lucra muito com a venda, ou mantém o jogador insatisfeito até o verão. Boa sorte para eles.

Tradução sobre o interesse do Flamengo: Uma grande decepção para um jogador tão talentoso, que tinha aquele brilho de estrela. Chegou a ser desejado pelos grandes clubes.

Tradução: O Flamengo vai dominar a América do Sul nos próximos anos. Com Paquetá, o elenco está repleto de estrelas e as opções no meio-campo são assustadoras.

Tradução: O que está acontecendo com esse cara... ele poderia jogar em qualquer time de ponta da Europa.

Tradução sobre o interesse do Flamengo: Parece inevitável, um negócio fechado. Quando um jogador decide voltar para casa, é apenas uma questão de tempo até que o clube o siga.

Negociação

Na manhã desta segunda-feira (12), o jornalista italiano Fabrizio Romano informou que Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação a um possível retorno ao clube que o revelou. Segundo Fabrizio, a vontade do jogador é clara: voltar ao futebol brasileiro. Agora, resta a negociação com o West Ham United, o que é considerado pelo clube carioca a parte mais difícil da operação. O Lance! confirmou, junto ao Flamengo, as informações sobre o acerto com Paquetá.

De acordo com informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em decisões recentes. O meia pediu para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Apesar de estar fisicamente apto, ele não foi relacionado para o jogo, disputado no último domingo e que terminou com vitória da sua equipe por 2 a 1. A publicação destaca que Paquetá está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê o Flamengo com bons em um retorno imediato ao Brasil.

Ainda segundo o "The Guardian", o Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para repatriar o meia de 28 anos, que foi inocentado no ano passado das acusações de violação das regras de apostas da Federação Inglesa. Apesar disso, o West Ham prefere mantê-lo ao menos até o fim da temporada, considerando Paquetá uma peça importante na luta contra o rebaixamento — o clube ocupa atualmente a 18ª colocação da Premier League. Nas redes sociais, a possível volta de Paquetá ao Flamengo.