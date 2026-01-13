Fortaleza promove estreias em empate contra o Ferroviário

O Fortaleza empatou por 0 a 0 contra o Ferroviário, fora de casa, no último domingo (11). O clube do Pici promoveu algumas estreias no duelo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.

Uma delas foi a do técnico Thiago Carpini. O profissional chegou para substituir Martín Palermo, que optou por não renovar com o Tricolor após a queda para a Série B. Carpini estava no Juventude, outro dos rebaixados.

Todos os titulares no domingo já estavam no Tricolor em 2025. No 2º tempo, Carpini promoveu a entrada do lateral-direito Maílton, emprestado recentemente pelo São Paulo. O atleta ficou mais avançado, tendo Mancuso no mesmo setor.

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Na mesma janela de substituições, Lucas Emanoel entrou e fez seu primeiro jogo no profissional do Fortaleza. Camisa 10 do sub-20, o jovem quase marcou um gol para os visitantes.

Mesmo com um jogador a mais durante todo o 2º tempo, o Leão não conseguiu superar a defesa do Ferroviário. A próxima partida será na quinta-feira (15), em casa, contra o Quixadá.

Fortaleza contrata volante por empréstimo

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.

Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.

O volante tem a estatura (1,88m) como uma de suas características. São 24 partidas pela Seleção Brasileira de base, com seis gols.