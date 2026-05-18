Guilherme Alves é apresentado como diretor técnico e explica função que irá exercer no Atlético

O Atlético apresentou nesta segunda-feira (18) o novo coordenador técnico do clube, Guilherme Alves. Ídolo da torcida atleticana, o ex-jogador havia sido anunciado oficialmente na última sexta-feira (15) e participou hoje, na Arena MRV, do evento de apresentação no novo cargo de gestão do Galo.

O Atlético apresentou nesta segunda-feira (18) o novo diretor técnico do clube, Guilherme Alves. Ídolo da torcida atleticana, o ex-jogador havia sido anunciado oficialmente na última sexta-feira (15) e participou hoje, na Arena MRV, do evento de apresentação no novo cargo de gestão do Galo.

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Durante a coletiva, Guilherme falou pela primeira vez no cargo, e explicou a função que irá exercer no clube:

— A função está bem clara. Ser o elo entre diretoria, comissão, os atletas, estar disponível 24 horas por dia, viver o Galo. Vou analisar muitas coisas, fazer parte de decisões, dar meus palpites. Estar integrado a tudo que interessa no futebol do Galo. —disse Guilherme Alves

Guilherme também comentou sobre a gestão do vestiário. O Atlético vive um momento de turbulência, com problemas extracampo e pressão externa sobre a equipe. O novo coordenador afirmou que pretende trabalhar de perto com os atletas para entender as características de cada jogador e extrair o máximo que cada um pode entregar dentro de campo:

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— Entrar de vez no vestiário. Saber o que os atletas estão sentindo. Se tiver atleta que a gente identificar que pode render mais vamos entender o porque não está conseguindo render. Vamos ter conversas individuais para entender realmente o que está passando na cabeça dos atletas. O ambiente de trabalho é muito bom, mas as individualidades eu vou conhecer melhor.

Guilherme também falou sobre a força da torcida do Atlético relembrando sua passagem como atleta do Galo e o vice campeonato brasileiro de 1999. O novo diretor também deixou claro a importância de ter o torcedor do lado do clube:

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— Não há um relacionamento esperado por todos nesse momento, e eu sei que essa torcida faz diferença e eu posso falar com certeza. O time de 99 não chegaria na final se não houvesse aquele relacionamento com a torcida. Aquela equipe ficou marcada, não venceu mas ficou marcada porque o time estava do lado da torcida. Eu sei que nossa torcida faz diferença.

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Artilheiro e ídolo do Atlético

Como jogador, Guilherme construiu uma trajetória marcante com a camisa atleticana. Defendeu o Galo entre 1999 e 2002, disputando 205 partidas e marcando 139 gols, números que o colocam como o oitavo maior artilheiro da história do clube.

Em 1999, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro com o Atlético e terminou a competição como artilheiro. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Mineiro. Ao lado de Marques, formou uma das duplas de ataque mais marcantes do futebol brasileiro no período.

Após encerrar a carreira como jogador, ele seguiu no futebol e trabalhou como treinador em diversas equipes do interior paulista, além do Amazonas, clube que comandou durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Seu último trabalho foi no Noroeste, onde permaneceu por nove meses, entre julho de 2025 e abril de 2026.