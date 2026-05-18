Dorival Júnior opina sobre convocação de Neymar em apresentação no São Paulo

Com passagem pela Seleção Brasileira e iniciando sua terceira trajetória no São Paulo, Dorival Júnior foi questionado sobre Neymar e uma possível convocação do atacante durante sua apresentação oficial, realizada nesta segunda-feira (18), no SuperCT. O treinador deixou o Tricolor em 2024 justamente para assumir a Seleção Brasileira e já trabalhou com o camisa 10 em outros momentos da carreira.

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- Não temos um jogador como ele. Nos últimos anos é um referencial. Talvez seja o maior artilheiro do futebol brasileiro vestindo a camisa da seleção mais importante do planeta. Torço muito para que isso aconteça. É uma decisão difícil. Tenho certeza que está exigindo muito de cada componente da comissão técnica da Seleção - disse sobre o assunto.

- A decisão será formalizada, mas fica aqui a minha torcida para que isso aconteça. É um jogador muito importante, acima da média. E mesmo entendendo que em razão das lesões que teve ainda não esteja nas suas melhores condições, é um jogador que pode fazer a diferença em uma ou duas jogadas - completou.

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A convocação de Carlo Ancelotti acontecerá na tarde desta segunda-feira, no Museu do Amanhã. A presença de Neymar está sendo um dos assuntos mais comentados.

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(Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Dorival também falou sobre sua passagem pela Seleção

Em seu retorno ao São Paulo, Dorival Júnior também falou sobre sua decisão de deixar a equipe em 2024 para assumir a responsabilidade. Nas suas palavras, interpretou na época como um objetivo pessoal.

- Veio o convite da Seleção. E eu sou da época que o mais importante para qualquer profissional do futebol era justamente vestir a camisa da Seleção. E foi assim que eu encarei aquele momento, aquele convite, aquela situação. Era um objetivo de vida - explicou.