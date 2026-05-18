Dorival Júnior explica tempo de contrato no São Paulo e fala sobre busca por reforços

Dorival Júnior foi apresentado no São Paulo nesta segunda-feira (18), em coletiva de imprensa no SuperCT. O treinador tem contrato até o final do ano. Durante sua apresentação, o diretor de futebol Rui Costa explicou que Dorival abriu uma exceção, aceitando um vínculo mais curto.

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Dorival explicou que não tinha a pretensão de assumir um time tão rápido, mas que recebeu uma ligação do São Paulo logo após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, que culminou na demissão de Roger Machado.

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- Eu não voltaria tão cedo, realmente. E quando recebi a ligação do presidente, entendi, logo depois da partida, contra o Juventude, aquilo que vinha acontecendo. Eu tinha uma viagem marcada para a Flórida, mas acabei repensando toda essa situação. Eu tenho um compromisso com o São Paulo, assumo e vou procurar entregar o meu melhor aqui dentro - explicou.

- Pode ter certeza disso. Vou fazer o máximo possível para que a gente possa resgatar esse momento vivido por esse mesmo grupo há pouco tempo. É um trabalho que eu espero que seja a sequência daquilo que vinha sendo aplicado - completou.

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Dorival Júnior em entrevista coletiva pelo São Paulo (Foto: Izabella Giannola)

Dorival fala sobre busca por reforços e uso da base

Com um planejamento mais limitado, tendo em vista a realidade financeira do São Paulo, o time tem tido uma premissa de não gastar com reforços, mas focar na vinda de jogadores que cheguem por empréstimo ou livres no mercado, com folhas condizentes. Dorival falou sobre esta situação e destacou o desejo de contar com os jogadores revelados na base.

- Na nossa primeira conversa, isso já foi colocado, inclusive, pelo Rafinha e pelo Rui. Não foi uma colocação minha, esse assunto já havia sido antecipado. Dentro do contexto e das necessidades, algo pode acontecer. Vamos ter calma para conduzir esse processo com toda a transparência possível - disse.

- Espero contar com esses jovens que estão aqui. Acho que vocês sempre acompanharam meus trabalhos e sabem que sempre busquei valorizar muito a base. William, Henrique, jogadores que vinham em processo de crescimento até alcançarem seus espaços, e isso acabou acontecendo - completou.