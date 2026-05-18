Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
As equipes se enfrentam em jogo decisivo pela Libertadores
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Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 5ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da Paramount+ (streaming).
Ficha do jogo
Os argentinos não vivem boa fase, mas chegam descansados. A equipe foi eliminada pelo Huracan no Torneo Apertura no dia 9. Desde então, não disputou mais nenhuma partida. Para o duelo contra o Cruzeiro, o time comandado por Claudio Ubeda não poderá contar com Cavani novamente.
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Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma crescente na temporada. Depois da derrota no clássico, o time comandado por Artur Jorge venceu duas partidas e empatou duas, vindo de um 1 a 1 contra o Palmeiras fora de casa.
Histórico de Cruzeiro x Boca Juniors
No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também não levam vantagem. Foram 17 confrontos, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.
- 28/04/2026 — Boca Juniors 0 -1 Cruzeiro (Libertadores)
- 22/08/2024 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana)
- 15/08/2024 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana)
- 04/10/2018 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 19/09/2018 — Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 07/05/2008 — Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 30/04/2008 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 23/10/1997 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)
- 03/09/1997 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)
- 23/10/1996 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)
- 17/10/1996 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)
- 06/04/1994 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 16/03/1994 — Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 31/05/1992 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters)
- 14/09/1977 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 11/09/1977 — Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 06/09/1977 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors
✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X CRUZEIRO
LIBERTADORES- 5ª RODADA
📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: Paramount +
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
📺 VAR: Ángel Arteaga (VEN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOCA JUNIORS (Técnico: Cláudio Ubeda)
Brey; Blanco, Costa, Lollo, Braida; Paredes, Delgado, Belmonte; Aranda, Merentiel, Ángel Romero
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra
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