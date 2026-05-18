Imprensa argentina projeta Boca x Cruzeiro: 'Final antecipada'

O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors na noite desta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo definirá o cenário das duas equipes na última rodada e pode até mesmo definir a vida dos dois clubes.

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Se vencer fora de casa, a Raposa garante sua vaga nas oitavas de final, uma vez que chegaria a 10 pontos, seguraria os argentinos com 7 e o Barcelona-EQU só poderia chegar a seis na penúltima rodada.

Por outro lado, se os argentinos vencerem, chegam a nove pontos e, se a Universidad Católica vencer os equatorianos, chilenos e xeneizes se enfrentam no último jogo e garantem classificação como um empate.

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Imprensa argentina vê final antecipada

Na Argentina, a imprensa trata o duelo contra o Cruzeiro como decisivo. No tradicional Diário Olé, a partida foi definida como "final antecipada".

– Este não é apenas mais um jogo, e pode alterar – para pior – o rumo de um ano que começou com expectativas muito altas e as elevou ainda mais após uma série de atuações de alto nível – destaca o jornal.

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Capa de matéria do Olé sobre Boca x Cruzeiro (Foto: Reprodução Olé)

Em outra notícia, o jornal detalha a vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras e destaca a comemoração de Arroyo, que não poderá jogar contra os argentinos por estar suspenso.

– No entanto, o treinador não poderá contar com ninguém menos que o craque Keny Arroyo, suspenso após ser expulso contra a Universidad Católica (por uma entrada imprudente em Fernando Zuqui, ex-Boca) e que recentemente marcou contra o Palmeiras, gol que comemorou com o gesto de Topo Gigio. Sim, exatamente como Riquelme – destacou.

Outro jornal tradicional no país, o TyC Sports destaca que depois de tropeços, o Boca não tem mais margem para erro.

– A campanha do Boca Juniors na Copa Libertadores se tornou mais complicada do que o esperado, após um início promissor. Embora o sorteio já os tenha classificado como o "grupo da morte", e as previsões sugerissem que não seria uma batalha fácil para os comandados de Claudio Úbeda, as recentes derrotas consecutivas os deixaram sem margem para erros nas duas últimas partidas. Seu primeiro teste de verdade será contra o Cruzeiro – analisa o diário.

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