Dorival Júnior foi apresentado oficialmente no São Paulo nesta segunda-feira (18) e inicia sua terceira passagem pelo clube. O técnico falou sobre sua decisão de retornar ao clube e sobre o momento do time na temporada.

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O treinador falou sobre a decisão de retornar ao clube. Após uma campanha vitoriosa em 2023, tomou a decisão de deixar a equipe para assumir um cargo de técnico na Seleção Brasileira. Dorival explicou o que motivou seu retorno e quais devem ser seus primeiros passos com a camisa do Tricolor.

— É interessante. A gente se reporta à última passagem, que foi justamente a que me deu a oportunidade de estar na Seleção. A minha carreira foi pautada e construída em cima de uma ética que sempre defendi em todos os momentos. Na minha primeira passagem, em 2017, o clube se encontrava na zona de rebaixamento, em uma situação complicada, difícil, com problemas diferentes dos encontrados neste momento, mas muito sérios. Foi uma passagem de recuperação na competição. Até a última rodada, éramos líderes do segundo turno, algo que exigiu muito de todos — disse.

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Dorival Júnior também deixou um recado e fez um apelo ao torcedor. Nas suas palavras, mesmo com as polêmicas e turbulências políticas que o time atravessa, pediu para que o são-paulino retorne ao Morumbis e tenha paciência em entender uma melhora no trabalho do elenco.

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— É preciso ter tranquilidade e equilíbrio. Quero pedir ao torcedor que volte à sua casa, ao Morumbi, e que volte a acreditar na recuperação dessa equipe. Dentro do próprio campeonato, o time teve uma postura muito competitiva, algo que vamos tentar manter e aproveitar ao máximo para continuarmos nessa colocação. Isso é elogiável e precisa ser reconhecido. Com tudo o que está acontecendo, o São Paulo mantém uma postura de destaque. Precisamos de uma reação rápida, e isso passa pela participação de todos — completou.

São Paulo terá estreia de Dorival Júnior no Morumbis

Dorival Júnior fará sua estreia no comando do São Paulo diante do Millonarios, pela Copa Sul-Americana. Em meio ao desgaste recente com a torcida, a estratégia do clube é utilizar justamente a boa relação e a identificação construída pelo treinador em suas passagens anteriores para recuperar a confiança do ambiente, fator que pesou diretamente em seu retorno.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (23), quando enfrenta o Botafogo, novamente no Morumbis.