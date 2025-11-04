Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (04/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (4)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, do Mundial sub-17 e entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Sem brasileiros, confira a seleção da temporada da FifPro
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Internacional
Tem vaga na Seleção? Brasileiro ganha manchetes na Espanha: ‘Caso de amor’
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Internacional
Ancelotti convoca Seleção: Endrick e brasileiros do Real Madrid ganham destaque
Futebol Internacional03/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 4 de novembro de 2025)
Champions League
Slavia Praga x Arsenal — 14h45 — TNT e HBO Max
Napoli x Eintracht Frankfurt — 14h45 — Space e HBO Max
Liverpool x Real Madrid — 17h — SBT, TNT e HBO Max
PSG x Bayern — 17h — Space e HBO Max
Juventus x Sporting — 17h — HBO Max
Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise — 17h — HBO Max
Tottenham x Copenhague — 17h — HBO Max
Olympiacos x PSG — 17h — HBO Max
Bodo/Glimt x Monaco — 17h — HBO Max
➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Mundial sub-17
Brasil sub-17 x Honduras sub-17 — 9h30 — Sportv 2, CazéTV e FIFA+
Costa do Marfim sub-17 x Suíça sub-17 — 9h30 — FIFA+
México sub-17 x Coreia do Sul sub-17 — 10h — FIFA+
Haiti sub-17 x Egito sub-17 — 10h30 — FIFA+
Alemanha sub-17 x Colômbia sub-17 — 11h45 — CazéTV e FIFA+
Inglaterra sub-17 x Venezuela sub-17 — 12h15 — FIFA+
Indonésia sub-17 x Zâmbia sub-17 — 12h45 — FIFA+
Coreia do Norte sub-17 x El Salvador sub-17 — 12h45 — FIFA+
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
UEFA Youth League
PSG sub-19 x Bayern sub-19 — 10h — UEFA.tv
Liverpool sub-19 x Real Madrid sub-19 — 12h — UEFA.tv
AFC Champions League Elite
Al Sadd x Al Ahli — 13h — ESPN 4 e Disney+
Al Ittihad x Sharjah — 15h15 — ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão Feminino
Nuremberg (F) x Bayern de Munique (F) — 14h — DAZN
Union Berlin (F) x Wolfsburg (F) — 15h — DAZN
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Coventry x Sheffield United — 17h — Xsports e Disney+
Copa do Brasil Feminina (semifinal)
Ferroviária (F) x Bahia (F) — 19h — Sportv
São Paulo (F) x Palmeiras (F) — 21h30 — Sportv
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias