Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (04/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (4)

Dia 04/11/2025
06:00
Mbappé no jogo do Real Madrid contra o Liverpool
imagem cameraReal Madrid e Liverpool se enfrentam pela Champions League(Foto: Oli SCARFF / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, do Mundial sub-17 e entre outros campeonatos ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 4 de novembro de 2025)

Champions League

Slavia Praga x Arsenal — 14h45 — TNT e HBO Max
Napoli x Eintracht Frankfurt — 14h45 — Space e HBO Max
Liverpool x Real Madrid — 17h — SBT, TNT e HBO Max
PSG x Bayern — 17h — Space e HBO Max
Juventus x Sporting — 17h — HBO Max
Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise — 17h — HBO Max
Tottenham x Copenhague — 17h — HBO Max
Olympiacos x PSG — 17h — HBO Max
Bodo/Glimt x Monaco — 17h — HBO Max

Jogos de hoje: o PSG entra em campo na Champions League para enfrentar o Bayern de Munique (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mundial sub-17

Brasil sub-17 x Honduras sub-17 — 9h30 — Sportv 2, CazéTV e FIFA+
Costa do Marfim sub-17 x Suíça sub-17 — 9h30 — FIFA+
México sub-17 x Coreia do Sul sub-17 — 10h — FIFA+
Haiti sub-17 x Egito sub-17 — 10h30 — FIFA+
Alemanha sub-17 x Colômbia sub-17 — 11h45 — CazéTV e FIFA+
Inglaterra sub-17 x Venezuela sub-17 — 12h15 — FIFA+
Indonésia sub-17 x Zâmbia sub-17 — 12h45 — FIFA+
Coreia do Norte sub-17 x El Salvador sub-17 — 12h45 — FIFA+

UEFA Youth League

PSG sub-19 x Bayern sub-19 — 10h — UEFA.tv
Liverpool sub-19 x Real Madrid sub-19 — 12h — UEFA.tv

AFC Champions League Elite

Al Sadd x Al Ahli — 13h — ESPN 4 e Disney+
Al Ittihad x Sharjah — 15h15 — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Nuremberg (F) x Bayern de Munique (F) — 14h — DAZN
Union Berlin (F) x Wolfsburg (F) — 15h — DAZN

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Coventry x Sheffield United — 17h — Xsports e Disney+

Copa do Brasil Feminina (semifinal)

Ferroviária (F) x Bahia (F) — 19h — Sportv
São Paulo (F) x Palmeiras (F) — 21h30 — Sportv

