Rebaixado na Série B com três rodadas de antecedência, o Paysandu anunciou o desligamento do técnico Márcio Fernandes nesta segunda-feira (3). O Papão ainda informou que criou uma 'comissão do futebol' para reestruturar o departamento em 2026.

O treinador de 63 anos foi demitido do time bicolor pela segunda vez no mesmo ano. Márcio Fernandes terminou a última temporada pelo Paysandu, livrando do rebaixamento na Série B, mas acabou desligado em 9 de fevereiro, após a quinta rodada do Campeonato Paraense.

Depois, ele passou por três times (Inter de Limeira-SP, Botafogo-PB e CSA) até o retorno ao Papão, em setembro, sete meses depois da demissão. Na atual edição da Série B, o comandante não repetiu a missão de 2024.

Em 10 partidas, a equipe bicolor não venceu nenhuma, com três empates e sete derrotas. O último revés foi por 2 a 1 para o Atlético-GO, que decretou a queda à Série C, no final de semana.

Essa foi a terceira passagem de Márcio Fernandes pelo Paysandu. Ao todo, foram 34 vitórias, 19 empates e 23 derrotas em 76 partidas. No período, ele levantou o título da Copa Verde (2022) de forma invicta - também foi campeão paraense pelo Papão como atleta, em 1981.

- O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta segunda-feira (3), Márcio Fernandes não é mais técnico da equipe masculina de futebol profissional bicolor. O auxiliar-técnico Márcio Fernandes Júnior, o Marcinho, também deixa o cargo. O Paysandu agradece Márcio Fernandes e Marcinho pelos seus serviços prestado - informou o clube.

O auxiliar-técnico permanente, Ignácio Neto, dirige o Papão nas últimas três partidas da Série B diante de Coritiba (casa), Amazonas (casa) e Athletic-MG (fora). Para 2026, o clube já está no mercado em busca de um novo treinador.

Paysandu cria comissão do futebol

Pouco depois de demitir o treinador Márcio Fernandes, o Paysandu criou uma comissão para gerenciar o departamento de futebol. O grupo será integrado pelos ex-presidentes Alberto Maia e Vandick Lima, o ex-diretor Ícaro Sereni, além dos atuais vice-presidentes, Diego Moura e Márcio Tuma.

A ideia é que esse grupo coordene os processos de rescisão, renovação e contratações, além definir a situação de outros profissionais do futebol, como do executivo Carlos Frontini. Até aqui, seis nomes não ficam para 2026: os zagueiros Thiago Heleno, Quintana e Novillo, os meio-campistas Ronaldo Henrique e Denner e o atacante Rossi.

"Em preparação para a temporada 2026, o Paysandu Sport Club avançou no planejamento com a formação da nova Diretoria de Futebol. Nesta segunda-feira (3), a Presidência definiu a criação de uma Comissão que já começou a conduzir o setor, liderada pelo ex-presidente bicolor, Alberto Maia. O ex-diretor, Ícaro Sereni, e os atuais vice-presidentes, Diego Moura e Márcio Tuma, também integram o novo grupo, assim como o ex-presidente Vandick Lima, que exercerá a função de gerente.

A Comissão de Futebol será responsável por liderar uma importante reformulação no departamento de futebol, bem como conduzir os processos de rescisão, renovação e contratações de novos atletas e outros profissionais necessários para o próximo ano.

Em breve, o clube apresentará mais detalhes sobre as primeiras mudanças para 2026 por meio de um pronunciamento oficial ao vivo na PapãoTV GingaBet".