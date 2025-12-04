Com a permanência assegurada na Série A de 2026, o Vasco entra na última rodada do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de utilizar uma formação alternativa diante do Atlético-MG, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. A decisão sobre poupar jogadores será tomada pelo técnico Fernando Diniz, que admitiu considerar o desgaste físico do elenco após uma sequência intensa de partidas.

O Cruzmaltino vem de dois jogos realizados em condições adversas, com gramados pesados por conta das fortes chuvas. Além disso, alguns atletas chegam ao fim da temporada acumulando alto número de partidas, o que aumenta a chance de preservação para evitar riscos de lesão.

Nuno Moreira

Entre os jogadores que podem receber descanso está Nuno Moreira. O português praticamente emendou a temporada europeia com o calendário brasileiro. Após chegar do Casa Pia, em fevereiro, ele manteve ritmo intenso de jogos. Desde o início da temporada europeia passada até agora, Nuno soma 75 partidas disputadas, o que deixa o atleta entre os mais desgastados do elenco. Desde quando chegou, o português só perdeu uma de 53 partidas possíveis pelo Vasco.

Nuno Moreira comemora gol contra o Fluminense (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Philippe Coutinho

Outro nome cotado para ser preservado é Philippe Coutinho. Além de ter mais idade e estar retornando ao futebol brasileiro após período de recuperação física, o camisa 10 pode ser poupado devido ao gramado sintético da Arena MRV — superfície que costuma exigir mais do desgaste muscular. Por ser um dos pilares técnicos da equipe, sua utilização deve ser avaliada com cautela.

Philippe Coutinho comemora gol pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Paulo Henrique

Paulo Henrique também aparece na lista de possíveis preservados. O lateral-direito é o segundo jogador do elenco com mais minutos na temporada, somando 4.618, ficando atrás apenas de Léo Jardim, que ultrapassa 5.576 minutos. Além da carga intensa pelo Vasco, Paulo Henrique ainda participou de jogos e viagens pela Seleção, o que eleva ainda mais seu nível de desgaste.

Paulo Henrique jogador do Vasco durante partida contra o Sao Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Após a derrota para o Mirassol, Fernando Diniz foi questionado sobre a estratégia para a última rodada e reforçou que ainda estudará o cenário antes de definir a escalação.

— Vou esperar um pouco ainda para ver qual vai ser a melhor estratégia para o domingo. Ainda não pensei sobre o jogo contra o Atlético-MG (…) Isso (estar matematicamente livre) é uma das questões, mas não é a única, afirmou o treinador.

Com o Vasco livre do risco de rebaixamento, Diniz pode priorizar o descanso dos atletas mais desgastados. A decisão final deve ser tomada após a análise física dos jogadores e a definição da estratégia para enfrentar o Atlético-MG.

