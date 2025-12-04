A última rodada do Campeonato Brasileiro já não vale mais o título para o Palmeiras, portanto, não há nada em jogo para encerrar a temporada que bateu na trave em três competições. No entanto, resta o duelo contra o Ceará fora de casa, no domingo (7), às 16h (de Brasília), e, para este duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com dois titulares, suspensos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso na despedida de 2025. Além dele, o lateral-esquerto Piquerez acabou expulso no finalzinho do primeiro tempo contra o Atlético-MG e também está fora. Com isso, Jefté deve ganhar a vaga na esquerda, enquanto no meio, Mauricio ou Ramón Sosa podem aparecer.

O lance do camisa 23 aconteceu aos 33 minutos de jogo em Belo Horizonte, Igor Gomes avançava bem pelo meio quando foi parado por Veiga com falta. A jogada de Piquerez foi aos 44 minutos, após entrada dura em Saravia. O árbitro havia apenas advertido o uruguaio, mas após checagem no VAR, fez a troca dos cartões e mandou o jogador mais cedo para o vestiário.

continua após a publicidade

O Palmeiras não tem mais chances de conquistar o Brasileirão. Apesar de ter vencido o Atlético-MG nesta penúltima rodada, por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Flamengo bateu o Ceará nesta quarta-feira (3) e conquistou a taça da competição. Portanto, o último jogo do Nacional, no domingo (7), não vale mais nada para o time de Abel Ferreira.