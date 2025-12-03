menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Artilheiro, Dellatorre deixa o Coritiba e acerta com time da Série B

Contratado pelo Vila Nova, atacante fez 10 gols pelo Coxa em 2025

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 03/12/2025
12:07
Dellatorre gol Coritiba Volta Redonda
imagem cameraDellatorre marcou dois gols em Coritiba 2x0 Volta Redonda, pela Série B. Foto: Gustavo Oliveira/Coritiba
O atacante Dellatorre deixou o Coritiba e acertou com o Vila Nova para a próxima temporada. O jogador de 33 anos foi anunciado pelo Tigre nesta quarta-feira (3) e assinou contrato até o fim de 2027.

Dellatorre foi o artilheiro do Coxa em 2025, com 10 gols em 35 jogos, além de ter dado duas assistências. O centroavante marcou seis vezes no Campeonato Paranaense e outras quatro na Série B, competição que o Coritiba foi campeão.

Existia a possibilidade do atleta seguir no Alto da Glória para a Série A, mas o desacordo financeiro do clube com o técnico Mozart decretou a saída. O treinador era entusiasta pela permanência, enquanto a diretoria alviverde avaliava que era preciso buscar outro jogador para a posição.

Do grupo atual, 15 jogadores encerram o contrato nesta temporada, e outros 15 atletas possuem acordo para o ano que vem. Em busca de um comandante, o Coritiba exerceu a opção de compra do volante Wallisson e está próximo de garantir as renovações com o zagueiro Maicon e o meia Josué.

Com Dellatorre, Vila Nova tem cinco reforços confirmados

Assim que ficou livre no mercado, Dellatorre fechou rapidamente com o Vila Nova, que aposta na experiência de dois acessos seguidos - além do Coritiba, ele subiu com o Mirassol em 2024 com 17 gols em 45 jogos. Vale destacar que o elenco do time goiano será reformulado, com 16 atletas em fim de contrato.

Além do centroavante, o Tigre já acertou com o zagueiro Anderson Jesus (Avaí), o volante Marco Antônio (Náutico) e os atacantes Ryan (Náutico) e Rafa Silva (América-MG). O meia Marquinhos Gabriel, com conversas encaminhadas, deve deixar o Avaí para fechar com o Vila Nova.

Carreira de Dellatorre

Criado e revelado pelo Rio Preto-SP, Dellatorre se transferiu para o Desportivo Brasil, onde foi artilheiro da Copinha de 2011 com sete gols, e foi emprestado logo em seguida ao Internacional. No ano seguinte, atuou no Porto B e acertou com o Athletico, nas campanhas do vice da Copa do Brasil e terceiro lugar da Série A.

Depois de três anos no Furacão, atuou na Tailândia (Suphanburi) e no Chipre (Apoel) até voltar ao futebol brasileiro em 2020, em curta passagem pelo Mirassol e depois no Brasil-RS. Depois, em 2021, no CSA, o atacante se destacou com 24 gols em 52 jogos, sob comando de Mozart.

O Atlético-GO o contratou, mas Dellatorre fez apenas nove partidas e se transferiu para o Tokushima Vortis, do Japão, onde ficou por dois anos. No ano passado e em 2025, novamente com Mozart, jogou por Mirassol e Coritiba.

Dellatorre (Foto: Divulgação FC Porto)
Dellatorre passou pelo Porto B, de Portugual. Foto: Divulgação/FC Porto

circulo com pontos dentroTudo sobre

