Depois de uma arrancada nesta reta final de Brasileirão, o Vitória sofreu um duro golpe na noite desta quarta-feira ao ser goleado pelo Bragantino por 4 a 0 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Não só isso, o Rubro-Negro viu Fortaleza e Santos vencerem e voltou à incômoda zona de rebaixamento, a uma rodada do fim da competição.

Um resultado nada comum no sólido trabalho de Jair Ventura, que só tinha perdido por, no máximo, dois gols de diferença ao longo dos 12 jogos à frente do Rubro-Negro até a trágica noite desta quarta.

— A gente vinha de cinco jogos de invencibilidade e um gol sofrido. Desde que chegamos, a gente não tinha passado por isso. É chover no molhado. 4 a 0 e tudo que eu falar é desculpa de perdedor. O Vitória é para quem acredita. Os nossos adversários têm jogo fora. A única situação é a gente ganhar o nosso jogo. Se não fosse a nossa torcida, a gente não estaria vivo. Convocar a torcida para fazer a força em casa. Nós vamos vencer o nosso jogo. E se vencer a gente vai ficar na Série A — iniciou Jair Ventura depois da goleada sofrida pelo Vitória.

— São 13 jogos aqui, nenhuma vez tinha vivido isso. Jogo para ser esquecido. Se vencermos, estamos muito próximos do objetivo. Não ia ser fácil. Mas já passou. Passei total confiança para os meus atletas. A gente vai dar a volta por cima. Um jogo não pode valer por 13. É se apegar aos 12 jogos que fizemos — completou.

Além da pontuação, outro fator que preocupa Jair Ventura são os desfalques, principalmente na defesa. Assim como Edu, o zagueiro e capitão Lucas Halter sentiu dores na coxa e virou dúvida para a última rodada do Brasileirão.

— O que me preocupa bastante são as ausências. Lógico que tudo preocupa. Perder três, quatro peças, você vai perdendo pilares e tendo cada vez menos opções. Temos o próximo jogo para vencer. Que a gente possa ir para a força máxima que for possível. Dentro daqueles que estiverem 100%, a gente vai convocar a torcida, e a gente vai vencer o nosso jogo.

Jair Ventura comanda o Vitória contra o Bragantino (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A situação do Vitória

A goleada sofrida para o Bragantino fez o Vitória estacionar nos 42 pontos e voltar para a 17ª posição, com um ponto a mais que o Internacional e um a menos em relação ao Fortaleza, primeiro time fora do Z-4. O Rubro-Negro tem 10 vitórias no Campeonato Brasileiro e precisa conquistar mais uma para se livrar da degola, além de torcer para derrotas de Santos ou Ceará e tropeço do Fortaleza. Um empate rebaixa o time baiano.

O próximo desafio será às 16h deste domingo (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o São Paulo, no Barradão, em jogo da última rodada do Brasileirão.

— O trabalho já começou no vestiário. Não posso achar que é terra arrasada. Já vivi isso duas vezes. E nas duas vezes deu certo. A gente vai acreditar — completou Jair Ventura.