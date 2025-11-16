O técnico Mozart conquistou o segundo acesso consecutivo na Série B neste final de semana. O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Athletic no sábado (15), no Couto Pereira, pela 37ª rodada, e foi o primeiro clube a confirmar a subida à Série A.

O treinador de 46 anos subiu com o Mirassol em 2024 e agora conseguiu colocar o Coxa novamente na elite do futebol brasileiro após dois anos na Segundona. Nesses trabalhos, iniciou e terminou a temporada nos clubes.

Esse feito, inclusive, é inédito. Mozart é o primeiro técnico a alcançar dois acessos seguidos na carreira comandando os respectivos nas 38 rodadas da Série B.

- Eu espero ficar o ano que vem inteiro também, porque sou prova viva disso (continuidade). Em 2023, nós ficamos em quinto, faltou um ponto para subir com o Mirasol. Em 2024, nós fomos vice-campeões. Então, eu tenho convicção absoluta que em 2026 nós jogaremos melhor do que em 2025, eu não tenho a menor dúvida disso - afirmou Mozart, em entrevista coletiva.

Para 2026, o comandante alviverde possui um acerto verbal pela permanência. O contrato no Alto da Glória vai até o fim deste ano.

A tendência é de que Mozart se reúna com a diretoria durante a semana para oficializar a renovação do acordo e iniciar o planejamento. Vale lembrar que, com a mudança do calendário, o Brasileirão inicia em janeiro e não mais em abril.

- Meu desejo é permanecer, e eu acredito e tenho fé em Deus que eu vou permanecer aqui para o ano que vem. Mas, assim, nós nem conversamos ainda sobre elenco, sobre contratação, porque nós queríamos primeiramente conquistar esse objetivo do acesso. A partir de segunda-feira (17), nós vamos sentar e aí vamos começar a desenhar. Mas pode ter certeza que continuidade não é só do treinador, continuidade é também de jogadores, setores do time - completou.

Mozart elogia dirigente do Coritiba por bancá-lo

Após o acesso confirmado, mesmo sob vaias da torcida, Mozart aproveitou para agradecer o head esportivo, William Thomas, responsável pelo departamento de futebol coxa-branca desde 2023. O dirigente foi quem decidiu bancar o treinador, mesmo com as eliminações na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF e nas quartas de final do Paranaense para o Maringá, ambos na mesma semana.

- Eu agradeço muito a confiança que William depositou no meu trabalho. E você, talvez, tenha sido um dos poucos caras que realmente acreditou nos momentos difíceis. Então, ter a coragem que você teve, a convicção que você teve, realmente, no ambiente que a gente vive, é uma coisa difícil - avaliou Mozart.

William Thomas, que costuma acompanhar as entrevistas do técnico, se emocionou na sala de imprensa ao ouvir o reconhecimento público.

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez. Para isso, o time alviverde tem que torcer que o rival Athletico não vença a Ferroviária-SP neste domingo (!6), em Araraquara.

