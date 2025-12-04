Derrota no Brasileirão aumenta responsabilidade do Corinthians na Copa do Brasil

A derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, somada ao triunfo do São Paulo sobre o Internacional, nesta quarta-feira (3), tirou de vez as chances do Corinthians de alcançar o G8 do Campeonato Brasileiro. Sem possibilidade matemática de vaga via a competição nacional. O clube alvinegro agora concentra todas as suas fichas na Copa do Brasil para tentar chegar à Libertadores de 2026.

Com o revés no Castelão, o Corinthians estacionou nos 46 pontos e caiu para a 10ª posição. O São Paulo, concorrente direto na briga pelo G8, chegou aos 51 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Timão, que na última rodada enfrenta o Juventude e pode atingir no máximo 49 pontos.

A oitava colocação, no entanto, não garante presença direta na fase preliminar da Copa Libertadores. Para que isso aconteça, Cruzeiro ou Fluminense precisam conquistar a Copa do Brasil, já que ambos estão dentro do G7. Caso Corinthians ou Vasco fiquem com o título, o oitavo colocado será automaticamente redirecionado à Copa Sul-Americana.

Única possibilidade para o Corinthians

Sem depender mais do Brasileirão, o Corinthians encara um cenário claro: a Copa do Brasil virou prioridade total. A equipe de Dorival Júnior enfrenta o Cruzeiro na semifinal do torneio, com o jogo de ida marcado para a próxima quarta-feira (10), no Mineirão, e a volta no dia 14, na Neo Química Arena.

O título do mata-mata nacional é a única forma do Timão garantir vaga na próxima Libertadores. Além do aspecto esportivo, o torneio representa impacto direto no planejamento de 2026. Uma classificação para a Libertadores muda orçamento, atratividade no mercado e até o perfil das contratações.