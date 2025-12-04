Botafogo reencontra o Cruzeiro mirando quebra de longo tabu

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (4) com a missão de quebrar um tabu enorme para ficar forte na luta por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. O Glorioso visita o Cruzeiro, adversário indigesto nos últimos anos pelo Brasileirão.

A última vitória do Glorioso sobre a Raposa foi no segundo turno da edição de 2016, também no Mineirão, pelo placar de 2 a 0. Na ocasião, Canales e Camilo marcaram os gols do triunfo no dia 11 de setembro sob o comando do técnico Jair Ventura.

Pedra no sapato do Botafogo

Desde então, as equipes se enfrentaram 15 vezes, com cinco vitórias do Cruzeiro e dez empates. Na atual edição, no primeiro turno, o Cabuloso foi ao Nilton Santos e venceu também pelo placar de 2 a 0, com gols de Christian e Matheus Pereira. Já em 2024, ano mágico do Alvinegro, a Raposa também atrapalhou a vida com triunfos em Belo Horizonte e no Rio, pelos placares de 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente.

Matheus Pereira celebrando gol do Cruzeiro contra o Botafogo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Com o Brasileirão 2025 chegando ao fim, o Botafogo já está garantido na Libertadores de 2026, mas busca a vaga na fase de grupos sem precisar passar pelas preliminares de mata-mata, como foi na campanha do título em 2024. Para isso, precisa terminar em quinto lugar — caso fique em sexto, dependerá de títulos de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil.

As duas equipes vivem grandes fases e ostentam longas campanhas invictas. O Cruzeiro lidera este quesito, com 11 jogos sem saber o que é derrota, enquanto o Alvinegro vem de oito partidas sem perder. A promessa é de grande jogo no Mineirão.

