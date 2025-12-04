menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Arrascaeta manda recado após título do Flamengo no Brasileirão: 'Sem mimimi'

Uruguaio é artilheiro e líder de assistências do Rubro-Negro na competição

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
04:08
Atualizado há 2 minutos
Arrascaeta Flamengo Brasileirão
imagem cameraArrascaeta com o troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Giorgian de Arrascaeta usou as redes sociais para celebrar o título do Brasileirão conquistado pelo Flamengo nesta quarta-feira (3). O Rubro-Negro levantou o troféu após vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, pela 37ª rodada da competição.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Em publicação no "X" (antigo Twitter), o camisa 10 da Gávea disse que estava com "saudade" de conquistar o Campeonato Brasileiro; o Flamengo não vencia a competição desde a edição de 2020. Além disso, Arrascaeta afirmou que a equipe "foi melhor em tudo" e mereceu a taça.

— Que saudade que eu tava de ganhar o brasileiro. Sem mimimi, fomos os melhores em tudo, meu Mengão. MERECIDO — escreveu o meia.

O Flamengo conquista o eneacampeonato com uma rodada de antecedência e tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição, com 75 gols marcados e 24 sofridos. Arrascaeta, por sua vez, é o artilheiro e líder de assistências da equipe no torneio, com 18 bolas nas redes e 14 passes para os companheiros marcarem em 33 partidas disputadas.

continua após a publicidade

➡️ OPINIÃO: o insubstituível Arrascaeta tem um Brasileirão para chamar de seu no Flamengo

Arrascaeta amplia recorde no Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique ampliaram o recorde de títulos pelo Flamengo após a vitória por 1 a 0 diante do Ceará nesta quarta-feira (3) no Maracanã. Com o título nacional, além da taça da Libertadores (campeão no sábado), a dupla chegou a marca de 17 taças com a camisa rubro-negra.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram dois dos grandes ídolos da história do clube carioca. Nesta temporada, foram fundamentais para as conquistas da Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Maiores campeões da história do Flamengo
  1. 17 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique;
  2. 13 títulos: Zico, Junior, Gabigol e Léo Pereira;
  3. 12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão e César;
  4. 11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho;
  5. 10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Arrascaeta Flamengo Brasileirão
Arrascaeta com o troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias