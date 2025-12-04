Arrascaeta manda recado após título do Flamengo no Brasileirão: 'Sem mimimi'

Giorgian de Arrascaeta usou as redes sociais para celebrar o título do Brasileirão conquistado pelo Flamengo nesta quarta-feira (3). O Rubro-Negro levantou o troféu após vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, pela 37ª rodada da competição.

Em publicação no "X" (antigo Twitter), o camisa 10 da Gávea disse que estava com "saudade" de conquistar o Campeonato Brasileiro; o Flamengo não vencia a competição desde a edição de 2020. Além disso, Arrascaeta afirmou que a equipe "foi melhor em tudo" e mereceu a taça.

— Que saudade que eu tava de ganhar o brasileiro. Sem mimimi, fomos os melhores em tudo, meu Mengão. MERECIDO — escreveu o meia.

O Flamengo conquista o eneacampeonato com uma rodada de antecedência e tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição, com 75 gols marcados e 24 sofridos. Arrascaeta, por sua vez, é o artilheiro e líder de assistências da equipe no torneio, com 18 bolas nas redes e 14 passes para os companheiros marcarem em 33 partidas disputadas.

Arrascaeta amplia recorde no Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique ampliaram o recorde de títulos pelo Flamengo após a vitória por 1 a 0 diante do Ceará nesta quarta-feira (3) no Maracanã. Com o título nacional, além da taça da Libertadores (campeão no sábado), a dupla chegou a marca de 17 taças com a camisa rubro-negra.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram dois dos grandes ídolos da história do clube carioca. Nesta temporada, foram fundamentais para as conquistas da Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Maiores campeões da história do Flamengo

17 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique; 13 títulos: Zico, Junior, Gabigol e Léo Pereira; 12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão e César; 11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho; 10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê.

