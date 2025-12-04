O zagueiro Léo Pereira entrou para um seleto grupo de ídolos do Flamengo ao alcançar a marca de 13 títulos com a camisa rubro-negra. Com a conquista do Brasileirão na última quarta-feira (3), o zagueiro atingiu o mesmo patamar de conquistas de Zico, Júnior e Gabigol.

O camisa 4 agora só fica atrás de dois companheiros de time na história do clube: Arrascaeta e Bruno Henrique, que somam 17 títulos cada. No sábado (29), o trio já havia erguido a taça da Libertadores, ampliando o número de troféus.

No Flamengo desde o início de 2020, Léo Pereira acumula na trajetória pelo clube dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, quatro Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. O zagueiro soma, ainda, 277 partidas, 16 gols e cinco assistências com o Manto Sagrado.

Os maiores campeões como jogador da história do Flamengo

17 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique; 13 títulos: Zico, Junior, Gabigol e Léo Pereira; 12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão e César; 11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho; 10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê.

