imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Léo Pereira iguala Zico, Júnior e Gabigol em títulos pelo Flamengo

Zagueiro chega a 13 conquistas com a camisa rubro-negra e se consolida em panteão de ídolos

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
06:00
Léo Pereira ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025
imagem cameraLéo Pereira ergue taça da Libertadores conquistada pelo Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)
O zagueiro Léo Pereira entrou para um seleto grupo de ídolos do Flamengo ao alcançar a marca de 13 títulos com a camisa rubro-negra. Com a conquista do Brasileirão na última quarta-feira (3), o zagueiro atingiu o mesmo patamar de conquistas de Zico, Júnior e Gabigol.

O camisa 4 agora só fica atrás de dois companheiros de time na história do clube: Arrascaeta e Bruno Henrique, que somam 17 títulos cada. No sábado (29), o trio já havia erguido a taça da Libertadores, ampliando o número de troféus.

No Flamengo desde o início de 2020, Léo Pereira acumula na trajetória pelo clube dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, quatro Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. O zagueiro soma, ainda, 277 partidas, 16 gols e cinco assistências com o Manto Sagrado.

Os maiores campeões como jogador da história do Flamengo

  1. 17 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique;
  2. 13 títulos: Zico, Junior, Gabigol e Léo Pereira;
  3. 12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão e César;
  4. 11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho;
  5. 10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê.

Léo Pereira Flamengo Brasileirão
Léo Pereira com o troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

